善心團體慨捐年菜 溫暖關懷南投榮民眷

記者黃清衛／綜合報導

為持續深化對榮民及其眷屬的關懷照顧，南投縣榮民服務處處長王怡文昨（18）日率領同仁，前往彰化縣帝爺行善團，受贈年菜20份及生活物資一批，並隨即將這份滿載祝福的心意，親自送達轄內榮民眷家中，讓長輩們在農曆年前感受到社會的溫暖與關懷。

此次愛心捐贈由帝爺行善團發起，並攜手普賢行善團及慈懷慈善會共同響應，展現民間團體關懷榮民眷、回饋社會的溫暖力量。王怡文代表榮服處致贈感謝狀，向捐贈單位表達誠摯謝意，由帝爺行善團團長陳啟楠及慈懷慈善會理事長鄭進財代表受贈，現場氣氛溫馨感人。

陳啟楠表示，行善團長期秉持關懷弱勢、回饋社會的初心，期盼透過此次物資捐贈拋磚引玉，號召更多善心人士投入公益行列，讓愛與關懷在社會中持續傳遞、綿延不斷。

為確保年菜的新鮮與食用安全，所有年菜於當日載回南投榮服處後，即由王怡文及總幹事偕同責任區輔導員與社區志願服務組長，逐一親送至榮民及遺眷家中，將這份溫暖即時送達。受贈的榮民長輩們紛紛表達感謝之意，表示在歲末寒冬之際收到年菜，倍感溫馨與感動，深刻感受到政府與社會對榮民眷的重視與照顧。

王怡文表示，榮民前輩一生為國奉獻、功在社稷，榮服處除持續提供各項服務外，也積極結合民間善心資源，即時關懷榮民眷的生活需求；此次特別感謝帝爺行善團、普賢行善團及慈懷慈善會的愛心善舉，讓榮民家庭在寒冬中感受到滿滿溫情。未來，榮服處將持續串聯社會各界力量，深化服務網絡，用心守護每一位榮民及其眷屬，讓關懷與祝福長久相伴。

善心團體攜手南投縣榮服處捐贈年菜與生活物資，現場人員合影留念，將滿載祝福的年節心意，傳遞給轄內榮民及遺眷。（南投縣榮服處提供）

南投縣榮服處總幹事吳瑞得將善心團體的祝福交到榮民長輩手中，貼心關懷讓長輩在歲末寒冬中倍感溫暖。（南投縣榮服處提供）