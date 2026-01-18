善心團體慨捐年菜 關懷南投地區榮民長輩 - https://www.watchmedia01.com

▲南投縣榮服處與彰化縣帝爺行善團、普賢行善團及慈懷慈善會等善心團體合影。（圖／南投榮服處提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】為持續深化對榮民眷之照顧，南投縣榮民服務處於18日由處長王怡文帶領相關幹部前往彰化縣帝爺行善團，受贈年菜20份及生活物資一批，並即時將愛心轉送至轄內榮民眷家中，讓榮民家庭在農曆年前能感受人情溫暖與社會關懷。

善心團體慨捐年菜 關懷南投地區榮民長輩 - https://www.watchmedia01.com

▲南投縣榮服處與善心捐贈團體合影。（圖／南投榮服處提供）

廣告 廣告

本次捐贈由帝爺行善團發起，並結合普賢行善團及慈懷慈善會共同響應，展現民間團體關懷榮民眷的公益情懷。王怡文處長代表榮服處致贈感謝狀予捐贈單位表達誠摯謝意，由帝爺行善團團長陳啟楠及慈懷慈善會理事長鄭進財代表接受，場面溫馨隆重。

善心團體慨捐年菜 關懷南投地區榮民長輩 - https://www.watchmedia01.com

▲南投縣榮服處處長王怡文(左)親發暖心年菜。（圖／南投榮服處提供）

陳啟楠團長指出，行善團長期投入公益活動，秉持關懷弱勢的初心，期盼透過此次捐贈拋磚引玉，號召更多善心人士一同投入公益行列，讓愛心持續傳遞。

善心團體慨捐年菜 關懷南投地區榮民長輩 - https://www.watchmedia01.com

為確保年菜新鮮美味及食用安全，年菜於當日載回南投縣榮民服務處後，隨即由王怡文處長及吳瑞得總幹事偕同責任區輔導員及社區服務組長，親自前往發放予轄內榮民及遺眷，將愛心即時送達，讓榮民家庭能安心享用溫暖年菜。受贈榮民長輩紛紛表示，感謝榮服處平日的用心關懷與貼心服務，在歲末寒冬之際收到年菜倍感溫馨與感動，深切感受到政府與社會對榮民眷的重視與照顧。

▲南投縣榮服處總幹事吳瑞得(右)親發暖心年菜。（圖／南投榮服處提供）

王怡文處長表示，榮民前輩一生為國奉獻功在社稷，榮服處除持續提供各項服務外，也藉由結合民間資源，即時關懷榮民眷生活所需。此次特別感謝帝爺行善團、普賢行善團及慈懷慈善會的善行義舉，使榮民家庭在歲末寒冬中倍感溫馨，未來榮服處將持續鏈結社會善心力量，深化服務網絡，落實對榮民及其眷屬之照顧，讓榮民家庭感受到社會滿滿的關懷與祝福。