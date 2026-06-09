善心團體捐法醫設備 全球首創AI系統啟用

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（中央社記者劉世怡台北9日電）善心團體捐贈5600萬元採購2台高階電腦斷層掃描儀（CT）及1套全球首創「智慧影像資訊AI系統」，供法務部法醫研究所中區及南區法醫影像中心實務應用，今天舉行捐贈暨啟動儀式。





法務部今天在文史陳列館舉行「中區及南區法醫影像中心電腦斷層掃描捐贈暨啟動儀式」，由部長鄭銘謙與法醫研究所所長侯寬仁共同主持，最高檢察署、台灣高等檢察署、台灣大學法醫研究所及醫療設備業者等代表出席。

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法務部表示，自民國112年起於北、中、南三區建置法醫影像中心，但部分設備已面臨老舊及維修零件停產問題。這次善心團體捐贈2台高階電腦斷層掃描儀，分別提供中區及南區法醫影像中心使用，並同步捐贈「智慧影像資訊AI系統」，藉由人工智慧及3D重建技術強化影像判讀能力。





鄭銘謙致詞表示，法務部近年推動「柔性司法」與「科技司法」，希望透過CT影像輔助法醫相驗及解剖工作，更精準還原案件真相，也減少對遺體的侵入性處置。透過虛擬解剖技術，法醫可先掌握死者傷勢分布及內部異常狀況，在兼顧司法需求下維護逝者尊嚴。





鄭銘謙指出，去年底至今年5月31日止，全台法醫影像中心累計完成1568件掃描案件，其中977件無須進一步解剖，占比達62.31%，顯示影像科技已成為司法相驗的重要輔助工具。





法務部表示，這次導入的AI系統為全球首例應用於法醫影像領域，可將電腦斷層掃描影像以3D及彩色模式重建呈現，提供更具空間感與直覺化的視覺資訊。未來將透過遠距傳輸機制，由法醫影像中心完成掃描後，送交台灣大學法醫研究所專業團隊判讀，協助法醫鑑定及報告製作。





台大法醫研究所所長翁德怡表示，死後電腦斷層掃描已逐漸成為國際間死因調查的重要工具，不僅能發現外觀難以辨識的傷勢，也有助於及早發現犯罪線索。過去曾有案件透過掃描發現死者體內多處新舊傷勢及臟器破裂，進而揭露長期施暴致死事實，展現科技協助追查真相的重要性。





法務部表示，隨著中區及南區高階CT設備更新及AI系統啟用，國內法醫影像網絡已完成北、中、南布局，未來將持續結合科技與專業資源，提升司法鑑識品質，打造兼具科學、效率與人文關懷的法醫制度。（編輯：李亨山）1150609