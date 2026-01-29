善心延續十年 公會、藥廠捐贈2200份藥膳包助弱勢暖心暖胃

新北市中醫師公會今（廿九）日結合科達製藥、順天堂捐贈二千二百份藥膳包讓弱勢家戶暖胃又暖心。（記者蘇春瑛攝）

社團法人新北市中醫師公會今（廿九）日結合科達製藥及順天堂藥廠，捐贈二千二百份藥膳包，養生十全大補湯及玫瑰神纖飲等。善舉自一○六年起持續推動至今已累計捐贈逾萬份，市值合計二百二十萬元。新北社會局長李美珍感謝公會及兩家藥廠長期送愛，讓弱勢家戶暖胃又暖心。

中醫師公會理事長陳建輝表示，秉持「醫者父母心」不僅在醫療專業精益求精，長年投入公益服務。公會一○一年成立全國首個由中醫師組成的志願服務隊，義診足跡遍及各鄉鎮；一○六年起響應侯友宜市長好日子愛心大平台，結合科達製藥及順天堂藥廠，每年歲末捐贈藥膳包，期盼愛心隨藥膳香持續升溫。

李美珍感謝表示，公會及兩家藥廠長期投入公益，今年再度捐贈二千二百份藥膳包，市值四十七萬元，累計多年來已逾萬份，總計二百二十萬元。她強調，新北中醫師公會長期投入公益，為城市注入龐大行善能量，積極回饋社會善行，讓公會不僅連年獲頒「領航金獎」；一○八年更獲「最佳領航奉獻獎」。