善心捐助學金 新北清潔隊員子女逐夢前行

▲新北環保局長程大維（右二）頒發獎狀由林建緯媽媽代表領獎。（圖：新北環保局提供）

新北環保局日前舉辦「新北市政府環境保護局所屬清潔隊晨飛獎學金及急難救助金」捐款暨頒獎，感謝善心人士陳輝及陳念平長期關懷基層清潔隊員及其家庭，實際行動展現社會溫暖與善的循環。

環保局表示，「晨飛獎學金及急難救助金」由陳念平秉持回饋社會，以父親陳輝（別號晨飛）名義捐贈。陳念平家庭長年投入教育與文化推廣，父親為台北市傑出市民，致力於國畫、剪紙、花燈及中華插花等傳統藝術發揚；母親陳碧芳亦為台北市傑出市民，曾服務台北市立松山國小逾四十年，退休後持續投入海外文化巡迴教學。

陳念平深刻感受清潔隊員在第一線維護環境、風雨無阻辛勞付出，肩負責任與壓力尤為沉重，自一一四年起捐助新北市清潔隊新臺幣一百萬元，承諾連續四年捐款，作為清潔隊員子女就學獎助金及家庭急難救助金，提供堅實後盾。環保局長程大維致贈感謝狀表達誠摯謝忱。

獎學金共七名學生獲獎，就讀國內公私立大專院校學士班及專科班，學業成績優異，均達八十分以上由程大維局長親自頒發獎狀及二萬元獎學金。永和清潔隊邱朝榮隊員女兒邱子珊表示，父親常提醒「只要踏實前行，付出終會被看見」。板橋清潔隊林巨樹隊員兒子林建緯說，父母辛勤與自律深深影響自己，讓他在求學路上努力不懈，期許未來善用所學、回饋社會。