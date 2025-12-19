善心民眾捐贈輪椅 助高榮南院打造溫暖就醫環境

記者王勇智／臺南報導

善心民眾卓先生、胡女士及曾女士有感於醫院就醫及住院民眾對輪椅的實際需求日益增加，特別捐贈高雄榮民總醫院臺南分院共20台輪椅，期盼能為行動不便的病患與陪同家屬帶來更多便利與安心。

捐贈人表示，秉持「有能力即付出」的初心，希望在能力所及之處回饋社會，協助有需要的就醫民眾。同時，也感念醫療團隊細心照護卓先生傷口的專業與溫暖，因此希望透過實際行動，改善病患就醫過程中的不便，讓有輪椅需求的門診與住院民眾，都能即時獲得協助。

廣告 廣告

高榮臺南分院院長鄭名芳表示，衷心感謝卓先生等人以實際行動關懷就醫民眾，這份善意在寒冷的冬日中，宛如一縷溫暖的陽光，為院區注入滿滿溫情；醫院將依照臨床與服務需求，妥善分配輪椅至院區各處，提升就醫動線的便利性，確保民眾能即時使用。

鄭名芳指出，民眾的大愛不僅實質改善醫療服務品質，更發揮拋磚引玉的力量，期盼帶動更多社會善心投入，攜手促進醫療設備與服務持續精進，共同打造友善、溫暖的就醫環境。

此次捐贈不僅展現善心民眾對社會的關懷與愛心，更以實際行動回應就醫民眾的需求，讓醫療服務在專業之外，多了一份人情溫度，陪伴每一位走進醫院的人，幸福滿滿，讓愛充滿整個社會。

善心民眾卓先生、胡女士及曾女士捐贈高榮臺南分院輪椅20台，院長鄭名芳與社工室團隊感謝以實際行動支持醫療照護，傳遞社會溫情。(高榮南院提供)

志工使用新捐贈輪椅推送就醫民眾，讓行動不便者安心就醫，展現溫暖貼心的醫療服務精神。(高榮南院提供)