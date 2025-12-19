善心民眾捐贈高榮南院20台輪椅 方便病患與陪同家屬就醫





善心民眾卓先生、胡女士及曾女士，特別捐贈高雄榮民總醫院臺南分院共20台輪椅，期盼能為行動不便的病患與陪同家屬帶來更多便利與安心。

捐贈人表示，秉持「有能力即付出」的初心，希望在能力所及之處回饋社會，協助有需要的就醫民眾。同時，也感念醫療團隊細心照護卓先生傷口的專業與溫暖，因此希望透過實際行動，改善病患就醫過程中的不便，讓有輪椅需求的門診與住院民眾，都能即時獲得協助。

院長鄭名芳表示，衷心感謝卓先生等人以實際行動關懷就醫民眾，這份善意在寒冷的冬日中，宛如一縷溫暖的陽光，為院區注入滿滿溫情。院方將依照臨床與服務需求，妥善分配輪椅至院區各處，提升就醫動線的便利性，確保民眾能即時使用。鄭院長也指出，民眾的大愛不僅實質改善醫療服務品質，更發揮拋磚引玉的力量，期盼帶動更多社會善心投入，攜手促進醫療設備與服務持續精進，共同打造友善、溫暖的就醫環境。







