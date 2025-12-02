善心送回收電鍋被控貪污！清潔隊員落淚：很後悔當好人

（記者石耀宇／台北報導）台北市一名黃姓清潔隊員去年因將回收車上民眾丟棄、殘值僅32.56元的大同電鍋轉贈拾荒婦人，遭依《貪污治罪條例》起訴。士林地院審理後，考量其犯後態度、財物價值甚低及具自首情形，今（2）日依侵占職務上持有之非公用私有財物罪，判處有期徒刑3月，緩刑2年，並褫奪公權1年，全案可上訴。

圖／大同電鍋。（翻攝 Youtube／大同 TATUNG 官方頻道）

判決指出，依台北市環保局《環境清潔勤務須知》，清潔隊員不得擅自占有或處分回收物品。黃男當時因見電鍋外觀良好、功能正常，遂將物品帶回家後轉贈給熟識的拾荒婦人，行為已構成《貪污治罪條例》第6條第1項第3款的侵占罪，法定刑屬5年以上重罪。

法院審酌，黃男全案坦承犯行並已繳回電鍋，符合自白減刑規定；涉案物品價值僅32.56元可再減刑；且在政風單位尚未完全掌握前即主動向廉政署說明、並返還所得，符合法上自首條件。法官另指出，案涉金額微小、動機單純、未造成實質危害，若以最低刑5月量處仍嫌過重，遂依《刑法》第59條「情堪憫恕」予以酌減，改判3月並宣告緩刑。

案件曝光後曾引發社會議論。事發於2024年7月，62歲、任職逾30年的黃姓隊員在回收車上發現完整電鍋，因熟識的拾荒婦人生活清苦，便將電鍋送出，未料違反勤務規範而被移送法辦。其後他自費購買新電鍋送給婦人，再向對方取回原電鍋返還單位。

北市環保局依規定將案件移送士檢偵辦，引起外界討論「小額貪污是否適用重罪」。法務部其後宣布啟動修法，研擬對小額貪污犯罪得減輕或免除刑罰；最高檢察署亦發函各地檢署，處理類似案件時應兼顧「法、理、情」，偵查階段可酌情不起訴，審判過程也可聲請免刑。

士林地院日前開庭時，黃男一度哽咽紅了眼眶，坦言「很後悔當好人，只是想幫阿婆過好一點，沒想到拿別人不要的東西送人也有罪。」公訴檢察官則認為，黃員協助弱勢固然良善，但不應以「義賊」方式處置公務上所職掌的回收物，請求法院依法量刑但不免刑。

