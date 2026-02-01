善念匯聚照亮屏東 全球佛教聯合祈福法會溫暖登場

【互傳媒／記者 范家豪／潮州 報導】 屏東縣政府攜手縣內各宗教團體舉辦的「2026以愛為名迎春祈福」聯合祈福活動，今（1）日由屏東縣佛教會於潮州鎮全球佛教聯合會館隆重登場。諸山長老、長老尼、全國各地佛教會代表與各界賢達齊聚一堂，在梵音誦經與法鼓聲中，為新的一年祈願平安與祝福。

▲法會現場莊嚴肅穆，諸山長老與法師帶領大眾恭誦《八吉祥經》，信眾雙手合十、虔誠祈禱。（圖／記者范家豪）

法會現場莊嚴肅穆，諸山長老與法師帶領大眾恭誦《八吉祥經》，信眾雙手合十、虔誠祈禱，誦經聲回盪殿堂，展現宗教安定人心的力量。會場內千盞祈福燈依序點亮，象徵光明、希望與新年的美好祝願，場面溫暖而感人。

縣長周春米率縣府團隊親臨會場，與屏東縣佛教會理事長釋見引法師共同進行迎春祈福點燈儀式，祈願縣境安居樂業、社會祥和穩定。釋見引法師表示，屏東縣迎春祈福法會已持續多年，佛教會12年來從未缺席，期盼透過宗教力量凝聚社會善念，為縣民祈求平安幸福，並祝願國泰民安、世界和平。

▲「2026以愛為名迎春祈福」宗教團體聯合祈福活動於潮州鎮全球佛教聯合會館盛大舉辦。（圖／記者戴英薇）

釋見引法師指出，今年活動以「善念為根、慈悲以行」為核心精神，未來佛教會將持續推動慈善公益、深化社會服務與國際交流，只要社會有需要，佛教團體一定站在最前線。他也祝福大眾馬年「馬上光明」，新的一年心安順遂。

周春米縣長致詞時表示，聯合祈福法會已邁入第12年，每年吸引約5,000人跨宗教參與，充分展現宗教凝聚善念、撫慰人心的重要力量。縣府將持續推動地方建設與全齡照顧，期盼在善念祝福中，為屏東揭開平安祥瑞的新篇章。