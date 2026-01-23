「善念・⾏動」寒⼠尾牙宴 ⽵蓮寺持續送暖





關懷社會弱勢族群、傳遞歲末溫情，新⽵⽵蓮寺及與達摩慈善功德會23日舉辦「善念・⾏動」寒⼠尾牙宴關懷活動，邀請在地寒⼠與弱勢朋友⿑聚⼀堂，提前感受農曆年節的溫暖與祝福。新⽵市長⾼虹安、市府各局處⾸長、新⽵市議會眾多議員及各⾥⾥長皆出席活動表⽰⽀持，共同⾒證善念⾏動的落實。

今年已邁入第17年的寒⼠尾牙宴，當年由國樂老師邱隆泉體恤社會⽢苦⼈，最先發起關懷寒⼠尾牙宴，後來邱老師病逝後，就由⽵蓮寺主任委員許修睿接⼿延續這項傳統。⽵蓮寺與達摩慈善功德會長年秉持觀⾳菩薩慈悲濟世的精神，積極投入各項公益慈善⾏動，包含急難救助、弱勢關懷與節慶派米活動等，持續透過實際⾏動將社會資源送⾄各個⾓落，讓有需要的⼈皆能感受到社會溫暖的⼒量。

⽵蓮寺主任委員許修睿表⽰，寒⼠尾牙不只是提供⼀頓飯，更象徵社會善念的循環與傳遞，透過實際⾏動，讓更多善⼼⼒量加入關懷弱勢的⾏列，展現⼈間處處皆溫暖的豐沛能量。

尾牙現場氣氛溫馨熱絡，今年受邀單位包含腦性⿇痺會、⾝⼼障礙者聯合就業協會、智障福利協進會、低收入⼾協會…等數⼗個單位，席開160桌，在歲末年終顯得格外暖⼼。參與寒⼠們皆享受豐盛的⼀餐，感受到社會的溫暖與祝福。

