善意的野合
在作家的書中
撿到無數個新鮮的足印
「找一條新的路線檢視離線的自己。」
首站隨意挑一位陌生旅者
像是在每個岔路會遇見
長得一模一樣的自己
在連鎖咖啡廳
請他一杯
請他一塊
請他和我
密謀一場充滿善意的野合
書中第二章寫到
走路去郊區，或沒有妖怪的山林
拍攝別人家院子升起的另一個太陽
如何愛上
家廁所透氣窗鎖住的月亮
另一章作家挑明
遇到野豬千萬別彎腰撿石頭
小心敞開的後方被邪靈撞上
迷路就砍倒眼前每一株神木
讓它們學乖
以年輪指出永生的方向
累了把腿睡在草坪上
看雲從山尖掉落
看翠綠色葉子
枯黃的腳皮
一口一口被狼群吃掉
像山霧
吃掉群山
吃掉大江大海
也吃乾淨
我走過的岔路
最後步行回魔鬼的腹地
看別人家父母
也和自己一樣
用更狠毒的話
咒罵犯下相同錯誤的孩子
忘記山群曾被土地公呵護過的日子。
