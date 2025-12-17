善意贈書遭拒！基隆市府稱「行政中立」 童子瑋：盼一視同仁

即時中心／温芸萱報導

基隆市府教育處婉拒議長童子瑋贈送全市國小生繪本，理由為其可能將參選市長，需遵循教育行政中立。對此，童子瑋辦公室今（17）日回應，民意代表、社會團體長期向學校捐贈童書、文具及日常必需品，屬正向關懷，非政治宣傳，並批評市府將善意政治化。辦公室強調，若準參選人全面排除校園活動，市府應公布明確標準，並一視同仁，避免影響校園中立與學生安心學習。

基隆市府教育處昨日發布聲明稿聲稱，因基隆市議長童子瑋宣佈，若年底獲徵召將參選市長，成為準市長候選人，為遵循教育及行政中立原則，婉拒童子瑋以個人名義贈送全市國小生繪本。

對此，童子瑋議長辦公室回應，民意代表、社會團體向學校贈書或物資，歷來為社會常態行為，並非政治宣傳，而是對孩子表達關心與支持。

辦公室指出，童子瑋家族長期關注校園，捐贈項目涵蓋童書、文具、書包、水壺、雨具，甚至衛生紙、清潔用品與口罩等日常必需品，尤其幫助弱勢家庭。此舉本質上為正向社會互動，過去在基隆及其他縣市均被視為善意，而非政治行為。

童子瑋辦公室批評，市府此次將單純善意政治化，不僅不利於孩子安心學習，也無助營造校園中立環境。若市府認為準參選人應全面排除校園相關活動，則應公布明確標準，並對所有不分黨派的候選人一視同仁。辦公室強調，民意代表對教育與孩子的關懷不應成為攻擊對象。





