善意遭曲解！調整社宅專報名稱 劉世芳澄清：讓立委了解更全面

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

立法院內政委員會今（19）日針對「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」一案進行專題報告，不過身兼內委會召委的藍委黃建賓稱，內政部未經同意調整專報名稱。對此，劉世芳澄清，更新名稱後的專報所納入的範圍更為廣泛，也更能讓所有立委了解全面的政策。





今早9時，劉世芳前往立法院內政委員會，針對「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」一案進行專題報告，並在會前於紅樓地圖區短暫接受媒體聯訪。

針對內政部送抵之書面報告，標題異動為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計劃精進方案」 一事，劉世芳指出，到目前為止，「百萬租屋家庭支持計劃」都沒有改變，也就是目標不變。

劉世芳說，在現行的《住宅法》中，不管是直接興建或包租代管，都是屬於社宅的一種；而在今日的專報中，內政部以全面性的方式來看目前社宅所碰到的挑戰、檢討還有策進的方向。

她強調，「這個部分也是一樣，在《住宅法》第2條、第18條、第19條都有提到，社會住宅的政策除了中央以外，地方政府也需要接受這樣子的挑戰、檢討跟策進」。

劉世芳透露，她已拜訪過新北市長侯友宜、桃園市長張善政，也即將要拜訪台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，共同檢討、精進，未來有無更好的社宅政策，能嘉惠更多有需求的人。

她也解釋，「今天臨時所接到的專報題目內涵，跟我們今天所要提出是一個全面性來看有關社宅的檢討與精進方案，包括的範圍更廣泛，納入中央、地方、公私協力團體所碰到的狀況，所以用這樣子的題目報告，會更能讓所有的立委了解全面的政策」。





