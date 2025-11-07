善款銳減、服務挑戰升高 心路盼社會持續伸援手

心路基金會5日在台北舉行歲末募款，藝人王心凌（右）獲邀擔任愛心大使。（圖：心路基金會提供）

服務對象重度化、高齡化趨勢加劇，多出來的隱形照顧成本，對心路而言是一大挑戰。目前心路的人力與訓練支出占整體經費八成；雖有政府補助，每年仍須自籌約一‧三億元；但因景氣低迷導致捐款減少，年底前尚有四千萬萬元缺口，心路呼籲社會大眾共同支持，讓照顧不中斷。

心路基金會執行長賴炳良表示，心路在全台40個據點，每年服務超過7,000名障礙者與家庭，提供從早療、就業、到高齡照顧的全人全齡支持。然而，近年隨著障礙者「重度化、高齡化」的趨勢加劇，服務現場挑戰日益嚴峻。在早療服務端，雖然受少子化影響，整體服務量減少，但因政府推動公共化政策，部分輕度兒童分流至教育體系，使進入機構的孩子障礙程度更重、病況更複雜；在成人服務端，則因心智障礙者普遍比一般人提早約20年邁入老化，健康與生活自理需求隨之增加。這些變化使服務內容更繁重，專業人力與資源壓力不斷升高。賴炳良強調：「心路的勇敢，是選擇在困難中繼續陪伴，而每一份捐款，都是延續勇敢的力量。」

心路基金會指出，近年早療中心重度以上障礙兒童比例已逼近七成，約半數需使用多種輔具，如餵食椅、站立架、推車與助行器等。教保員每日協助孩子上下輔具，幾乎占去三分之一工時，長期搬抱造成職業傷害，輔具汰換費用亦逐年上升。另約有一成孩子有癲癇、血氧驟降等緊急狀況，各中心平均每半年需急救送醫一至兩次，考驗第一線人員的專業與臨場應變能力。成人機構則面臨障礙者老化與情緒行為支持的雙重挑戰，人員負擔加重，已是這幾年服務現場的日常。

心路「勇敢走新路——我陪你一起閃耀」歲末募款活動即日起開跑，期盼募集4千萬元經費，持續推動障礙者的早療、就業與健康老化服務。活動詳情可上心路官網查詢：www.syinlu.org.tw 。