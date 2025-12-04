善牧推「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台 讓受暴者都有做出安全選擇的機會

天主教善牧基金會攜手警政及家防中心夥伴啟動「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台，開展數位庇護服務。（圖：天主教善牧基金會提供）

根據調查，平均不到三分鐘就有一起家暴事件發生；天主教善牧基金會4日舉辦「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台啟動，展現善牧從實體服務擴展至數位庇護，將多年庇護經驗轉化為可即時取得的安全資訊，協助更多受暴者做出安全選擇。另，為更完整傳達「CHOICE 安全．選擇．庇護」的概念，善牧基金會全台6個庇護家園代表共同製作《從勇氣到賦權》宣導影片，執行長黃淑婉表示，期盼透過影像力量喚起社會共感，推動更多人關心家庭暴力防治議題。

根據衛福部保護司資料，2024年全台家庭暴力事件通報案件達179,107件，平均不到三分鐘就有一起事件發生，且通報數已連續三年增長逾5%；目前全台設有21縣市、27處緊急短期庇護所，2024年度共服務721人；其中善牧基金會庇護所服務253人，占全國庇護服務量約35%，展現善牧基金會長期為守護受暴者在危急時刻提供安全庇護的使命。

《從勇氣到賦權》宣導影片，呈現受暴婦女從恐懼、掙扎到勇敢跨出第一步的歷程。透過溫柔卻堅定的影像語言，詮釋「庇護不是逃避，而是賦權的開始」，也呼應善牧基金會三十年守護婦幼的信念——支持每一位受暴者都有重新生活的選擇力量。

善牧庇護家園代表提到，「勇氣一直都在。我們把勇氣具象化，為自己準備一頓飯、走出家門呼吸，這些看似日常的行動都是勇氣；而選擇庇護服務也是一種選擇的勇氣。」



善牧基金會黃淑婉執行長指出，庇護資訊長期受到安全與隱私限制，導致受暴者在需要協助時，無法清楚了解庇護的資源。

「CHOICE 安全．選擇．庇護」平台正是在此背景下誕生。以「安全」、「隱密」、「即時」三大原則設計，整合全台婦幼庇護資源，協助受暴者在危機時刻能快速掌握庇護所資訊、求助方式與支援服務。

CHOICE 安全．選擇．庇護平台三大特色，讓安全變得更可近、更安心。1、多語系介面：為讓更多新住民婦女能即時理解庇護資訊，網站支援中文、英文、印尼語及越南語四種語言版本，降低語言隔閡，提升資訊可近性。2.快速離開鍵：平台首頁設有「一鍵離開」功能，婦女若在危險或不穩定環境下使用，可瞬間切換頁面，確保搜尋庇護資訊的安全與隱私。3.庇護所導覽功能：首度公開庇護所環境實景，讓受暴者在尋求協助前，就能清楚了解房間樣貌與環境氛圍，減輕焦慮與陌生感，鼓勵更多人跨出求助的第一步。

為使社福警政夥伴能更方便使用，善牧基金會特地設計「轉介方專屬NFC鑰匙圈」發送給相關單位，讓第一線夥伴可直接提供受暴者即時完整的安全資訊，成為家防助力。

今年善牧與知名插畫家Cani肯妮攜手創作，以「庇護」為主題，推出「與你並肩，守護前行」捐款贈品，凡單筆捐款滿450元起，即可獲得這份充滿愛與希望的限量公益插畫滿額禮。募得的善款將用於婦幼的生活照顧、創傷復原、自立培力課程，以及庇護家園硬體與環境改善，邀請您與善牧一起攜手守護受暴婦幼，為他們築起一個安心、溫暖的未來。