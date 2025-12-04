善牧首推線上庇護平台 助受暴者即時獲取資訊

（中央社記者吳欣紜台北4日電）受暴婦女庇護所往往因地址保密而受外界誤解，善牧基金會今天宣布推出線上平台，整合多年庇護工作經驗及全台婦幼庇護資源並數位化，盼協助受暴者即時取得資訊。

根據衛福部保護服務司資料統計，去年全台家暴通報案件達17萬9107件，平均每3分鐘就有1起家暴事件發生，如何讓受暴者脫離家暴循環、走向自立，庇護所是重要關鍵，但庇護所往往因地點須保密等，使得受暴者需要協助時無法即時了解完整資訊。

廣告 廣告

致力庇護保護工作30多年的善牧基金會今天召開記者會宣布成立「CHOICE安全．選擇．庇護」線上平台，以「安全」、「隱密」、「即時」3大原則設計，讓受暴者可以即時、快速地掌握庇護所資訊。

善牧基金會執行長黃淑婉表示，庇護和保護是善牧基金會的重要工作，從民國81年成立全台首個安全庇護所後，30多年來已服務1.3萬個受暴家庭，服務過程中看過孤單沉默的受暴者，也看到受暴者勇敢走向庇護，選擇走向不一樣的生活。

黃淑婉提到，庇護所是所有受暴婦幼離開受暴家庭後可以暫時喘息的地點，由於肩負安全性因此必須保密，也因為這份看不見，使得大眾對庇護所不理解。線上庇護平台的啟用，不只是庇護經驗的數位延續，也希望透過平台，讓受暴者可以找到庇護、通往安全的方向。

善牧基金會台北區區主任郁佳霖表示，曾有選擇庇護的家暴婦女表示，當時從警局到庇護家園過程中一直在想會去哪裡，也不知道家園長什麼樣子，更擔心庇護所會像監獄一樣沒有自由，還想著「我怎會淪落到需要到庇護家園」，聽起來令人非常心疼。

郁佳霖指出，「CHOICE安全．選擇．庇護」線上平台就是在這樣的背景下誕生，出發點很簡單，希望能將實務經驗轉化為即時取得的安全資訊。因此平台首度公開善牧6家庇護所環境實景，讓受暴者尋求協助時能夠清楚了解房間樣貌與環境氛圍，減輕焦慮與陌生感，鼓勵更多人跨出求助的第一步。

郁佳霖也分享平台的3大特色，其中安全設計設有隱私保護提醒，提醒求助者開啟無痕模式、刪除瀏覽紀錄，避免求助行為被追蹤。網頁也設有「一鍵離開」，讓受暴者若查詢時察覺危險可以瞬間切換頁面，確保搜尋庇護資源的安全與隱私。

此外，線上平台為多語系介面，包含中文、英文、印尼語及越南語，降低語言隔閡，盼讓更多新住民婦女能即時理解庇護資訊。

受暴者被家暴時，第一時間接觸到的對象多為警政人員、社工及家暴中心人員等，郁佳霖提到，平台也推出專門為轉介方設計的NFC鑰匙圈，透過手機感應就可以第一線喚起平台資源，整合線上、線下服務，讓專業人員快速提供完整資訊。

黃淑婉表示，庇護所是讓人恢復尊嚴的地方，也是讓人能慢慢一點一滴看見自己獨一無二價值的地方。善牧未來將持續結合跨系統資源，讓庇護資訊成為守護安全的起點。（編輯：張雅淨）1141204