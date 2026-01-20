善用加減法 年菜健康吃

隨著農曆春節將至，各式年菜往往高油、高糖，加上親友聚餐常會多來幾杯酒，往往讓餐桌成為健康一大隱憂。臨床觀察顯示，春節期間也常是痛風、急性胰臟炎及腸胃炎發作高峰期。聯新國際醫院資深營養師陳美芳二十日表示，特別提供「加減法」年菜，主要是聰明備餐、減少加工品、增加水份及纖維質、維持運動等四大核心策略。

傳統觀念認為，年菜寧多勿少，但過量備餐導致剩食，反覆加熱會影響食材品質，增加腸胃負擔，更可能提高引發腸胃不適，以致增加食物中毒風險。陳美芳建議，倘若十人用餐，準備六至八人份即可，使用中型餐盤及拼盤盛裝年菜，再搭配二、三道當季食蔬，增加膳食纖維攝取量，又達到多元豐盛的視覺效果。

年菜象徵意涵不可抹滅，但烹調手法必須與時俱進。陳美芳建議，「改變」優於「禁止」的思維，讓傳統菜餚呈現新面貌，第一，甜年糕不必裹粉油炸，切小塊放入烤箱、氣炸鍋烘烤或用餛飩皮包裹後煎炸，口感外酥內軟Q，還降低熱量攝取。

第二，長年菜」（芥菜）富含鉀、鈣質與纖維質，但苦味常令人卻步，建議汆燙去除苦味，再搭配麻油猴頭菇料理包拌炒，這樣一來美味好入口；第三，白木耳蓮子湯取代高糖甜品，利用桂圓、紅棗與枸杞的天然甜味，既能補充纖維質又能養顏護膚。

第四，紅酒含多酚，一百五十毫升內適度飲用有助心血管保養，切勿喝過量，任何酒類飲用過量都容易引起急性胰臟炎；第五，零食方面，糖果、餅乾、堅果與肉乾等往往是隱形熱量來源，堅果屬於油脂類，每日建議攝取一湯匙，建議選擇需要剝殼、去籽的「麻煩零食」，透過增加食用步驟放慢進食速度。