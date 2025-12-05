善用大數據深化房市透明度 永慶房屋揭房市短期交易狀況

cnews124251205a13

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

雖然房市交易環境逐步健全，但市場上仍出現許多投機客聯手黑心房仲，企圖在短期內以低買高賣的方式轉手賺取高額差價的案件發生。消費者若遭到兩者聯手蒙騙，以不合理高價購入房屋；或是屋主售屋時，遭到房仲蒙騙，以低於市場行情的價格出售房屋給投機客，是民眾在購售屋過程中會面臨到的最大財務風險來源。

為了避免消費者在購售屋過程中遭到黑心房仲聯手投機客坑騙，永慶房屋推出「投機客資料庫」、「誠實房價報告書」、「一年內成交再上市地圖」和「短期轉售成交地圖」等科技工具，確保消費者擁有一個安全的房產交易平台，讓房產交易過程更安心。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋拒絕跟短期頻繁交易的投機客合作買賣，因此建置「投機客資料庫」，向投機客說不。「投機客資料庫」迄今已經列管超過九千筆拒絕往來的投機客名單，有效降低消費者遭遇投機客低買高賣的坑騙風險。

陳賜傑分享，不肖房仲和投機客往往在短期內進行低買高賣，賺取差價，因此揭露市場上的短期交易現象，就能一窺房市投機炒作的狀況。永慶透過大數據等技術，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」科技服務，能夠有效揭露房市短期交易狀況，幫助消費者了解該區域的房市短期交易現象和潛在風險，也提醒消費者在購屋時，注意房屋前一手取得的價格與時間。若有不合理的地方，就要特別小心。

消費者現在只要上「永慶房仲網」與「永慶快搜app」，點選「售屋房價即時算」科技工具，就能查詢區域內的「短期轉售成交地圖」。購屋族再進行物件搜尋時，物件頁面中亦提供區域內「一年內成交再上市地圖」服務，讓消費者一「指」就能掌握特定區域地房市短期交易狀況。

為了提供消者完整的成交行情資訊，永慶房屋「誠實房價報告書」中的成交行情，是由永慶系統統一提供的，經紀人員不得自行刪減、挑選成交行情的呈現，確保買賣雙方都能取得一致、且最新的行情資訊。陳賜傑更指出，許多消費者縱使沒有挑選永慶房屋為自己服務，往往也會來索取永慶房屋的成交行情資訊，與其他業者進行比對，確保其他房仲沒有刻意隱匿成交行情資訊。

除了將成交行情揭露至門牌外，永慶也公開社區、大樓名稱，並提供社區、路段、區域的行情趨勢分析，甚至同時提供「周邊預售屋行情」的行情分析，讓消費者掌握完整的區域行情。此外，為了方便消費者查詢行情，除了提供地址查找成交行情外，永慶還提供以社區、地圖、捷運查找的服務，人性化界面適用全年齡層的消費者。陳賜傑表示，永慶房屋身為台灣房仲第一品牌與科技房仲，不斷運用科技和創新，不只提高消費者的購售屋效率、服務體驗，更提供一個安全的房產交易平台。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

