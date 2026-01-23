善用大數據深化房市透明度 永慶房屋揭房市短期交易狀況

永慶房屋推出房市短期交易地圖，示警消費者注意市場投機炒作風險。（永慶房產集團提供）



房市短期交易頻繁，潛藏潛在投機炒作風險。為保障消費者利益，永慶房屋運用AI與大數據分析，提供「一年內成交再上市地圖」與「短期轉售成交地圖」，揭示市場短期交易現象，其中可能潛藏投機炒作的現象。透過這些透明工具，消費者能更理性地評估價格與交易風險，保護自身資產安全。

房市短期交易潛藏投機炒作現象 消費者須注意

房市短期交易潛藏投機炒作風險，可能對消費者財務安全造成重大影響。永慶房屋業管部協理陳賜傑分析，雖然整體市場交易環境逐步健全，但仍不乏投機客聯手不良房仲，試圖透過短期內低買高賣的方式賺取差價。若消費者在購屋過程中遭遇這類聯手操作，可能以不合理的市場高價購得房屋；反之，屋主若被誤導，可能以低於行情出售房屋，這種情況往往是購售屋過程中最大的財務風險來源。

陳賜傑表示，不肖房仲與投機客通常會在短期內低買高賣，因此揭露市場的短期交易現象，能有效發揮警示作用。因此永慶房屋善用科技與大數據分析，整合政府實價登錄與上市物件資訊，開發出「短期轉售成交地圖」與「一年內成交再上市地圖」服務。這些工具不僅揭露房市短期交易件數和價差，提升房市交易資訊的透明度與安全性。

永慶房屋「短期轉售成交地圖」能夠揭露房市短期交易件數和價差。（永慶房產集團提供）

「售屋房價即時算」揭露區域內房市短期交易現象

消費者現在只要上「永慶房仲網」與「永慶快搜app」，點選「售屋房價即時算」科技工具，就能查詢區域內的「短期轉售成交地圖」。購屋族再進行物件搜尋時，物件頁面中亦提供區域內「一年內成交再上市地圖」服務，讓消費者快速掌握特定區域地房市短期交易狀況！

除了讓消費者掌握短期交易狀況，「永慶房仲網」與「永慶快搜app」的行情查詢服務，也提供即時的房產交易資訊。陳賜傑協理分享，有別於政府版實價登錄往往會有1至3個月的揭露時間差，但永慶在交屋隔天就迅速揭露行情，讓消費者以最快速的時間取得正確的行情。

陳賜傑協理表示，永慶房屋身為台灣房仲第一品牌與科技房仲。我們期望透過科技帶動產業轉型，在保護消費者權利的同時，也帶來查詢方便、安心易懂的服務與資訊價值。