善用年終獎金！ 凱基人壽建議「532原則」 推鑫樂退美元利變終身險

即將入袋的年終獎金，備受上班族期待，根據人力銀行最新調查，今年有近7成的企業預期會發年終獎金，平均發放1.56個月。凱基人壽建議可善用「532原則」規劃年終獎金，透過分配原則，能兼顧生活所需與長期保障。

「532原則」是指5成用於強化壽險保障與退休準備，提前轉嫁風險；3成投入必要性消費，如汰換家電與日常生活支出；最後2成則作為犒賞與彈性運用，例如春節旅遊或紅包支出。

凱基人壽近期推出「凱基人壽鑫樂退美元利率變動型終身壽險－定期給付型」商品，提供6年、10年、20年繳費年期選擇，滿足不同人生階段及預算的需求。

凱基人壽說，該保單透過宣告利率機制，當宣告利率大於預定利率時，有機會享增值回饋分享金，適合做為終身保障或退休規劃準備工具之一，確保家庭在面對突發事件時的經濟安全，同時也提供生命末期提前給付保險金，讓保戶於生命末期能有另一筆資金運用，擁抱無憾人生，適合想規劃多元幣別的保險商品且希望長期退休準備的民眾。

此外，若不幸致成2至6級失能，還能豁免保險費，無須擔心保費繳費問題，讓樂退計劃不會因為疾病或意外中斷。

