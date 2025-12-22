[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

竹南鎮佳興社區「銀髮健身俱樂部」22日上午在竹南鎮佳興社區活動中心二樓正式揭牌啟用，副縣長邱俐俐表示，全縣已建置 11處銀髮健身俱樂部，其中竹南鎮已有2處，佳興社區是第二處。透過善用既有空間，結合專業健身器材與多元健康促進課程，讓長輩能在熟悉的環境中安全運動，增強肌耐力、提升平衡感、維持心肺功能，達到預防失能、延緩老化的效果，並讓日常生活更有活力。

善用社區空間 竹南佳興銀髮健身俱樂部打造長者健康新據點。（圖／截取苗栗縣政府官網）

竹南鎮公所特別規劃兼顧長者需求與場域永續，65歲以上長輩可免費使用，65歲以下則採會員制，確保資源能長期發揮效益。佳興社區發展協會也承諾將持續結合社區資源，辦理多元健康促進課程，陪伴長輩走得穩、動得久、生活自在。

副縣長邱俐俐22日偕同衛生局副局長莊素玲、議員陳碧華、廖英利、劉佳玲、葉忠倫以及邱毓興等各界代表出席出席典禮，與地方社區夥伴共同見證這項專為長者打造的健康新據點正式啟用。

副縣長邱俐俐表示，佳興社區善用公共空間，結合專業器材與多元課程，讓長輩在熟悉的環境中安全運動，強化肌耐力、平衡感與心肺功能，達到預防失能、延緩老化的效果，並為生活增添活力。館內設置的專業健身器材，特別適合65歲以上長者使用。

邱俐俐進一步指出，「在地老化」是重要課題，讓長輩能在熟悉的環境、熟悉的人陪伴下，規律且安全地運動，不僅能強化身體機能，更是落實健康老化政策的重要一步。她期盼藉由健身俱樂部的成立，吸引更多長者走出家門，融入社區大家庭，享受人際交流與溫暖陪伴。

此外，邱俐俐提到，近來社會上發生一些令人痛心的事件，提醒我們社會與家庭功能若有缺口，容易造成遺憾。她希望藉此契機，重新振作、調整腳步，讓社區、公所與縣府攜手合作，真正落實「安心居住、友善環境」的理念。

邱俐俐最後強調，這樣的目標絕非單一單位能完成，必須結合社區、學校、社團與各方力量共同推動，才能彰顯政策的核心價值。縣政府將持續努力，與地方夥伴攜手打造更綿密的社會防護網，確保每一位需要被照顧的人都能獲得妥善安置，讓長者健康、安心、自在地生活。

