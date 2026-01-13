善用糞便潛血篩檢 可降大腸癌死亡率

魏柏立院長指出，腸癌雖然發生率高，但治癒性也高，關鍵在於「早期診斷」

定期篩檢外，透過健康生活方式可降低罹癌風險

臺北市信義區健康服務中心「里鄰健康日」活動提供4癌篩檢預約登記

癌症已連續43年居十大死因首位，而10大癌症死因肺癌、肝癌、結腸直腸癌也連續21年分占前3名。其中，大腸癌位居癌症發生人數的第2位，平均每天有47人罹患大腸癌。臺北癌症中心魏柏立院長呼籲民眾，善用政府每2年1次糞便潛血檢查，可降低40%大腸癌死亡率，並減少34%晚期大腸癌發生率。

魏柏立院長表示，近年臺灣大腸癌新診斷人數持續攀升，112年已達19,047位，較前一年成長8%，死亡率在國人癌症死因中高居第二位。魏柏立院長指出，腸癌雖然發生率高，卻是治癒性極高的疾病，關鍵在於「早期診斷」。根據數據顯示，透過糞便潛血篩檢發現的腸癌，超過45%屬於0至2期的早期階段，治癒率極高；反之，若等到出現症狀才就醫，則有超過45%的個案已進入3至4期，治療難度與成功率將大受影響。

廣告 廣告

魏柏立院長表示，根據美國資料顯示，腸癌致死率下降原因有35%來自於去除生活中的危險因子，另外有53%是來自於篩檢，其中包含糞便潛血檢查。政府已將腸癌篩檢年齡從50歲下修至45歲，糞便潛血檢查具備簡單、可近性高且非侵入性的優點，平均每21至22名陽性個案中就有1位腸癌患者，且半數以上能發現息肉並及早處理，呼籲民眾遠離生活危險因子與積極參與篩檢，才能有效降低癌症對健康的威脅。

臺北市信義區健康服務中心表示，癌症初期無明顯症狀，容易讓人忽略，除了定期篩檢外，透過健康生活方式可降低罹癌風險，例如戒菸、規律運動、維持理想體重、均衡飲食等，改善個人健康，更可降低多種癌症與慢性疾病的發生機會。

臺北市信義區健康服務中心指出，115年將持續積極結合轄區醫療團隊，於社區各據點辦理癌症篩檢，讓符合篩檢的民眾僅攜帶健保卡無需掛號費，可在社區或至轄區醫療院所定期接受癌症篩檢。另外，信義區「里鄰健康日」活動也將提供4癌篩檢預約登記，45-74歲的民眾可領取免費糞便潛血篩檢管，讓癌症篩檢更便利，期望透過在地化服務，成為社區最佳健康守護神。