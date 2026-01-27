善用1966及早安排 年節長照服務免煩惱

農曆春節將至，衛生福利部為確保失能民眾與家庭照顧者在年節期間能持續獲得必要的照顧支持，近日發布提醒，呼籲有需求的民眾應依照各縣市政府規定，儘早完成長照服務的預約申請。

針對即將到來的 115 年春節假期，各縣市政府將持續提供包含居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、交通接送、喘息服務及餐飲服務等多項資源。由於年節期間人力調度與資源配置需提前規劃，各地方政府均訂有預約截止期限，衛福部建議民眾參考各縣市提供的服務情形彙總表，並透過各縣市長期照顧管理中心或社區整合型服務中心(A單位)先行安排，以確保服務不中斷。

此外，針對聘有外籍看護工的家庭，衛福部也指出，若被照顧者經評估為長照需要等級 2 至 8 級，當外籍看護工於春節期間休假或請假時，家屬可預約申請勞動部補助的短期照顧服務。家庭照顧者若需減輕負擔，亦可事前申請喘息服務。

民眾若有長期照顧服務需求，可透過市話或手機撥打 1966 長照服務專線進行諮詢。若於春節期間撥打，可先留下聯絡方式，各縣市長期照顧管理中心之專責人員將於 115 年 2 月 23 日起主動聯繫收案與後續評估。

撰文、圖片／TCnews；資料來源／衛福部