善用AI強化職場力 勞動部澎湖就業中心「AI助攻好Easy」研習課程
【記者 王雯玲／高雄 報導】勞動部高屏澎東分署澎湖就業中心今日（二十六）在朝陽社區活動中心二樓舉辦「AI助攻好Easy：求職、職涯都升級」就業促進研習，活動邀請國立高雄大學許聖章副教授擔任講師，帶領學員瞭解AI工具對就業市場現況與產業趨勢的影響，及掌握AI工具的運用，鼓勵學員積極提升專業職能及就業競爭力，在激烈的職場競爭中脫穎而出。
▲本次活動邀請國立高雄大學許聖章副教授帶領學員瞭解AI發展趨勢下如何運用AI工具輔助工作，協助學員提升專業職能及就業競爭力。
隨著AI技術快速發展與應用，許多產業、工作型態面臨衝擊，部分職務逐漸消失，同時也帶動新興職業的出現。本次「AI助攻好Easy：求職、職涯都升級」研習活動共吸引了20位民眾報名參加，活動中，講師分享在AI發展趨勢下企業所需的人才特質，以及職場中使用AI輔助的工作情形，示範各種AI工具及應用方式，協助學員提升AI工具應用能力，準備重新投入職場。
參與的學員表示，課程深入淺出的方式講述未來就業趨勢與職業需求，給予個人職涯發展建議，並透過實際操作演練，有助於提升技能及職能，收穫良多。
澎湖就業中心主任陳家全表示，面對AI技術快速發展的就業市場，是衝擊也是轉機，期盼本次就業促進研習活動能讓學員在快速變動、講求工作效率的職場中，把握自我提升的契機，在AI變革中找到適合的發展舞台。另外，勞動部推動「職場學習再適應計畫」，透過補助雇主行政管理及輔導費，提供求職者進入職場學習的機會，補助期間最長3個月，對於身心障礙者、更生受保護人、施用毒品者、高齡者、15歲至18歲未就學且未就業少年等特定對象求職者，最多可延長到6個月。民眾或雇主想瞭解各項就業與再就業之促進措施以及求職資訊，可撥打06-9271207澎湖就業中心洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）
