善用AI從社群吸客到智慧客服 澎湖在地產業轉型成果展

(觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】為加速推動台灣中小企業 AI 應用落地，由數位發展部數位發展署主辦，委託中華民國資訊軟體協會執行的「導入AI應用實作計畫」透過工作坊方式協助各行各業導入AI應用，提升營運效率與管理創新，增進數位韌性，並加速產業轉型。島嶼整合股份有限公司「AI數位應用成果展暨商機媒合會」展現導入AI工具後的實際應用成果，並促進跨產業交流與商機媒合。

成果展中特別邀請五家亮點業者分享實務經驗，包括新鮮魚貨商「澎盛鮮海鮮商行」、澎湖民宿業者「Somewhere Guesthouse 嶼光。角落民宿」、干貝醬品牌「高林嶼味特產行」、瑜珈服品牌「悠想 YOGASANA」，以及水域遊憩業者「澎湖海派對遊艇」，過往業者在淡季行銷不易，對於文案也缺乏靈感，透過本次Colega AI工具導入後，曝光度都能呈現倍數成長，並且透過MantaGo跨平台的管理介面為消費者貼上標籤，給予精準的行銷投放後，增加詢問率及下單率，輔導過程中跨產業落地應用，實際協助業者提升服務效率與品牌能見度。

業者在淡季行銷不易，對於文案也缺乏靈感，透過本次Colega AI工具導入後，曝光度都能呈現倍數成長。(圖/郭偉民攝)

本計畫於114年11月26日至11月30日期間辦理兩梯次培訓課程，原定輔導20家，後因報名熱烈超過30家業者前來受訓學習並導入「mantago智慧客服AI」與「colega自動發文AI」等數位工具。藉由AI即時回應顧客需求、提升社群曝光度，有效降低人力負擔，逐步將AI應用落實於日常營運中。

工作坊負責人薛蘢富表示，利用實作型輔導模式，搭配簡單易上手的AI工具，深化AI應用輔導，協助澎湖產業穩健邁向數位轉型新階段。(圖/郭偉民攝)

島嶼整合表示，感謝數位發展部數位產業署支持本次計畫「AI雙引擎啟動計畫： 從社群吸客到智慧客服的全方位實戰坊」利用實作型輔導模式，搭配簡單易上手的AI工具，即使是中小微型業者，也能安心踏出數位轉型的第一步。未來將持續結合政策資源與在地產業需求，深化AI應用輔導，協助澎湖產業穩健邁向數位轉型新階段。

