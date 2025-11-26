善的循環思前緣 京華獅子會贈新北偏鄉平安箱

《圖說》京華獅子會長周素慧代表捐贈區里平安箱，由李美珍局長代表受贈。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】國際獅子會300 A-2區台北市京華獅子會今〈26〉日再度響應新北好日子愛心大平台，捐贈200箱「區里平安箱」，市值達12萬多元，將提供予瑞芳、平溪、雙溪、貢寮及深坑等偏鄉地區弱勢家戶，透過區公所協助申請並直送里辦公處轉贈給需要的家庭。社會局長李美珍代表侯友宜市長受贈，感謝京華獅子會持續不斷的愛心。

李美珍表示，新北市人口佔全國6分之1，社會福利預算雖年年增加，但究竟政府經費有限。感謝京華獅子會，從107年起便開始響應新北「區里平安箱」計畫，迄今已捐贈2,425箱，市值128萬多元，這些平安箱有各式食品、罐頭、調理包等，均送達偏區一些弱勢的家庭，以補充他們日常生活所需。

她說，自105年推動「區里平安箱」計畫以來，已累計媒合各界善心團體捐贈9,697箱平安箱，受益人次超過19,384人。26日除京華獅子會捐贈外，麗心同濟會也響應捐贈17箱。

有34年獅齡的現任會長周素慧表示，位於台北市的京華獅子會當初會來新北行善主要是故前社會局長張錦麗的因緣，因張錦麗也當過京華會的會長，在其任內拜會時，看到辦公室一張新北市的大地圖，密密麻麻的寫著各區的福利人口，錦麗告訴她，新北有400萬人口，加上幅員遼闊，有些偏區因城鄉差距，資源有落差，因此鼓勵京華獅姐們：「哪裡有需要，到那裏去！」還說：「做社會公益要細水長流！」因此該會從107年起，便響應新北區里平安箱的計畫。

京華會社服主委蕭羽嘉表示，常言雖道：「為善不欲人知」，但她認為要廣為宣傳，才能引來更多善的循環。京華會雖只有30多位獅姐，但大家都很有愛心，同心齊力一起為社會弱勢服務。