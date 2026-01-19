善盡大學社會責任 長榮大學學生陪伴長者共度快樂時光





善盡大學社會責任，長榮大學互動設計學系與數位媒體設計學系學生，帶領康慈老人長照中心長者，體驗學生們親自設計與製作的互動作品。系主任吳宏翔教授表示，透過交流，學生們除陪伴長者共度快樂時光外，也將專業落實於日常、主動承擔社會責任的能力，為高齡化社會注入溫柔且堅定的力量。

吳宏翔教授表示，教育部補助該學系有關生成式AI於銀髮族療癒生活之應用計畫，活動是實踐成果之一。台南市康慈老人長照中心為評鑑甲等的長照中心，服務對象為60歲以上，生活自理能力缺損或需鼻胃管、導尿管護理服務的長者。為落實設計專業與社會關懷的結合，前往長照機構服務，將專業教育轉化為社會行動，讓設計成為溝通與陪伴的媒介。

活動內容豐富多元，學生以懷舊、互動、療癒為核心概念，設計多款適合長者參與的體驗作品。有復古童玩丟沙包、推推樂，有腦力訓練、平衡感與手眼協調的桌上遊戲，另有手勢體感與臉部辨識的互動小遊戲。讓長者於遊戲中活動身心，在驚喜中感受科技帶來的樂趣與新鮮感。

陪伴過程中，長者們十分投入，除臉上露出燦爛笑容外，也分享家中孫子的生活點滴。當被學生稱讚時，臉上更浮現出自信且滿足的神情，現場充滿歡笑聲，可說是一次溫馨的交流。此外，學生們獻唱多首長者們熟悉的台語歌曲，熟悉的美妙旋律在空間中流轉，長者們隨著旋律輕聲哼唱、拍手應和，歡樂的氣氛讓長者們留下難忘的美好時光。

吳宏翔教授表示，此次所有互動作品都是學生獨立完成設計發想與製作完成的課程學習作業成果。學生從議題設定出發，逐步理解銀髮族在身心、情感與互動上的實際需求，並採用STEAM跨域教學模式，結合討論、創意思考、實務設計與生成式AI輔助設計，將關懷轉化為可實際體驗的互動作品，讓設計成為溝通與陪伴的媒介。

吳宏翔教授表示，參與計畫的跨域團隊成員有資訊管理學系王献章老師、互動設計學系朱瓊珮老師、資訊工程學系陳竹正、楊珮菁老師、數位媒體設計學系王昭雄老師、美術學系陳建邦老師及朱湘婷助理。學生們分享表示，親眼看見長者因作品而展露笑容、因陪伴而感到被重視，是課堂學習難以取代的經驗。而當設計走入生活、讓人感受與需要時，帶來的不只是成就感，更是一種深刻的感動與心靈富足感。

