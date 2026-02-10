善盡大學社會責任 長榮大學結合韋能能源陪學童打造綠能島





善盡大學社會責任，2021年起，長榮大學結合韋能能源啟動產學合作計畫，前進鹽水區歡雅國小推動綠能教育，成果豐碩。寒假期間，以綠能島主題，再度走進歡雅國小舉辦綠能科普推廣活動，有62位小朋友參與。經過一番學習，學生們展示成果，投票選出最符合綠能島理念的組別，各組作品都展現不同的創意，充分反映學生的高度投入與回饋。

長榮大學與韋能能源產學合作，將大學專業知識帶入地方校園，積極投入社區陪伴及永續發展，促進社區民眾的參與與福祉，至今已舉辦超過100場活動，涵蓋綠能教育、社區藝術、樂齡健康等領域。長榮大學校長孫惠民表示，透過合作，雙方共同推動綠能教育，提升社區對再生能源的認識。參與計畫學系有永續發展國際學程、綠能系、文創學程、美術系、應哲系、大傳系、財金系等。

活動以綠能島為發想，由3名坦尚尼亞、1名馬來西亞、1名台灣學生，帶領62位小朋友進行活動。活動設計先以混齡方式分組，培養不同年級的合作能力，再由長榮大學師生引導製作簡易型風力發電機。完成後，選擇每組想裝飾的綠能島，並透過綠能問答獲取小車、模型樹等裝飾物件。學生們發揮創意，裝飾屬於他們的綠能島，從實作的過程，體驗能源運用與環境配置的概念。

歡雅國小校長戴淑娟表示，活動現場氣氛熱絡，學生們答題挑選裝飾品逐步完成作品。最後學生們共同展示成果，各組作品都展現不同的創意，成果豐碩。感謝長榮大學和韋能能源每學期帶來豐富多元的綠能相關知識。參與國際生分享表示，看到小朋友把作品完成，覺得很有成就感。此外，活動設計非常棒，孩子們對自己的作品風力發電機順利發電，都興奮不已。

