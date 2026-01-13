善盡社會責任 花蓮高工與地方公益團體合作免費維修

學生參與家電維修

落實環保減廢，國立花蓮高工電子科與在地公益團體「花蓮維修研習站」合作，舉辦「免費小家電維修公益活動」，與專業技師一起，為民眾維修故障家電，將教學與服務結合，也讓學生學以致用。



電子科三年級的范仕揚同學，與志工師傅們一起，為民眾修好了「年代久遠的電燈」，他說，原來，維修不只是延續物品生命，也是一種情感的保留。同樣參與維修服務的徐紹綱也說，其實，小家電壞了，稍微修理就能再用，不必買新的。



花蓮高工電子科主任王巧雲指出，學校教學的最終目的，還是希望學生能「學以致用」，這次的合作，讓學生跟著專業技師一起，在指導下執行銲接、零件更換及測試等。透過實際操作，學生就可以將原理化為能力，提升專業技能。



花工校長曾銘文表示，這次經驗不只學生「做中學、學中做」，也讓學生感受「惜物愛物」的精神，未來，學校會持續與「花蓮維修研習站」，讓學生在服務社會的過程中，深化專業學習。