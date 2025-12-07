一善破千災．讓愛傳出去 蘇澳鎮舉辦祈福會

蘇澳鎮十一月十一日遭鳳凰颱風強降雨襲擊，市區水淹一層樓高、部分鄰山區域釀土石流，住家進水多達三千二百戶、財損嚴重，更遺憾釀成生命流逝釀成慘重淹水災情，鎮公所攜手慈濟慈善事業基金會６日舉辦祈福會近百人齊聚一堂。（蘇澳鎮公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣蘇澳鎮十一月十一日遭鳳凰颱風強降雨襲擊，市區水淹一層樓高、部分鄰山區域釀土石流，住家進水多達三千二百戶、財損嚴重，更遺憾釀成生命流逝釀成慘重淹水災情，目前仍處災後復原階段。鎮公所攜手慈濟慈善事業基金會，六日下午在國立蘇澳海事學校活動中心舉辦祈福會，有近百人齊聚一堂，人手一盞〔福慧燈〕，在精舍師父引領之下，大家一同回望水災期間的紀錄影片及照片，以及感謝各路志工群，為蘇澳盡心力的點點滴滴。

廣告 廣告

在祈福會上，蘇澳鎮長李明哲代表蘇澳鎮感謝慈濟志工群，在蘇澳鎮民蒙難之際，出錢出力、提供物資與熱食，及時彌補地方人力及資源不足的缺口，大力支持蘇澳挺過難關，真的非常感謝。

蘇澳鎮里長聯誼會長張盛國分享救災心路歷程，張里長說，災後第一時間能獲得熱食，就像一股暖流，為我們注入滿滿力量，謝謝志工們的協助。

聖愛里受災居民陳女士，回想家園進水時，忍不住哽咽落淚。陳女士說，水災讓她感覺〔善念永遠不會消失〕，在你最虛弱的時候，福份會回報到自己身上。如果未來我有機會，我會再協助別人，因為圓滿他人也是圓滿自己。

歷時兩小時的祈福會，志工群給予滿滿祝福，現場發送象徵平安、吉利的蘋果及橘子，另外提供溫暖素粥，為鎮民朋友加油打氣。