善糖開工製糖 今年產量略減

全台唯二的善化糖廠，二十三日舉行製糖開工，現場氣氛熱鬧歡慶。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕善化報導

全台「唯二」製糖的善化糖廠，二十三日舉行一一四∕一一五年期製糖開工典禮。台糖公司董事長吳明昌指出，今年受到風雨災影響，甘蔗收成略減，導致製糖產量也跟著減少。全台尚有善化、虎尾兩座糖廠，每年約虧損四億餘元，但藉由業外收入可多少彌補。

已有一百二十一年歷史的善化糖廠，製糖季自二十三日開工，預計到明年三月十三日止，總開工天數為八十一天，預計採收約十八點七六萬公噸甘蔗，產製約一點七萬公噸的大包裝本土二砂及小包裝本土甘蔗糖，及十五公噸的古早糖。由於今年甘蔗產量受到風雨災害影響，相較去年十九點六二萬公噸甘蔗，產製約一點八萬噸糖略減。

二十三日的開工典禮由吳明昌率領同仁及與會貴賓遵循傳統拋蔗儀式，共同焚香祝禱，將綁有祈福紅線的甘蔗拋入壓蔗區，象徵製糖作業正式啟動，同時祈求人員平安、設備運轉順利。

吳明昌說，善化糖廠出產的「本土甘蔗糖」，是國內首支獲ＴＡＰ標章的小包裝糖品，充分展現台糖在食品安全與溯源管理上的用心與承諾。

近年台糖積極推動製糖循環與淨零轉型，善化糖廠於一一二年攜手國家原子能科技研究院導入碳捕捉技術，捕捉糖廠鍋爐煙道氣的二氧化碳，再轉化為小蘇打，應用於環保清潔用品，實踐「碳從廢料變資源」的循環理念。今年七月廠內蔗渣鍋爐汽電共生系統更獲得綠能（生質能）發電憑證，為百年製糖注入再生能源新動能。