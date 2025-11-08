善良，是台灣前進世界的力量

114年大臺中好人好事代表暨全國社會教育奉獻楷模頒獎典禮、聯歡千人宴，併同2025全國教育界歲末感恩音樂餐會，日前於台中市潮港城婚宴會館盛大舉辦，席開120桌，嘉賓雲集。

主辦單位全國教育聯盟、大臺中表揚好人好事運動協會、臺中市家長會長聯盟會理事長余海倫表示，感謝教育部、臺中市政府社會局、教育局指導、中國時報協辦本活動，獲得全國各界熱烈響應，由前教育部長吳清基總顧問及楊朝祥領銜的評審委員會，共同完成壯舉，召集「全國好人英雄，教界群英」大會合，展現出台灣最偉大的力量─善良。

讓善良與感恩的力量無遠弗屆

此次選拔活動從全國徵選、三級評審、得獎名單記者發佈會，到聯歡感恩音樂餐會都經過嚴密企劃和審慎執行，可謂高潮不斷，有如細剝洋蔥一層層驚喜堆疊，現場氣氛感動，激勵人心。

當天下午頒獎活動至晚上感恩餐會，在大雅國中精采國樂演奏後，由教育部長鄭英耀錄影嘉勉開場，終身教育司司長梁學政致賀辭，蒞臨嘉賓包括前教育部長吳清基、楊朝祥，考試院考選部政次林明裕、教育部國際司司長李毓娟、教育部秘書處處長杜國正、國教署主秘黃瀞儀、臺中市教育局長蔣偉民、社會局副局長林資芮、客委會主委江俊龍、文化局副局長曾能汀、前社會局局長彭懷真、自然科學博物館館長黃文山、國立暨南大學校長武東星、中國醫藥大學副校長薛博仁、桃園市教育局長劉仲成、新竹縣教育局長楊郡慈、宜蘭縣教育處前處長簡信斌及現任處長陳金奇、南投縣教育處副處長吳美玲、新竹市教育處特教科長吳美欣、全國校長協會理事長陳清義、宜蘭縣中小學校長協會理事長賴尚義、新北市中小學校長協會理事長張明賢、新北市退休校長協會理事長池勝和、桃園市中小學校長協會理事長廖家春、臺中市中等學校校長協會理事長周文松、台中市國民小學校長教育推展協會理事長謝秀娟、彰化縣校長協會理事長江永泰、南投縣校長協會理事長陳國俊、雲林縣校長協會理事長蔡淑玲、嘉義縣中小學校長協會理事長蘇淵源、嘉義市中小學校長協會前副理事長蔡枳松、臺南市校長協會理事長陳明和、花蓮縣校長協會理事張世璿、台東縣代表關山商工王怡婷校長、福壽實業洪堯昆董事長之高壽94歲的母親王老師等含退休校長代表全國計近20個縣市的各界貴賓出席參與。

余海倫理事長致辭時秀出玉山的圖檔，上面註記「護世神國：臺灣」六個震撼人心的大字。她說，這不僅是現場得獎者的共同使命，也是台灣人共同的命運；今年國慶日賴清德總統首度將「良善公民力」列入台灣六大關鍵力，已然將台灣400年移民社會所形成的多元文化、宗教包容力量，淬鍊出「世界公民」的核心精神力量。

根據以色列大歷史學家哈拉瑞的「大歷史、大命運」論述顯示，人類正從「智人時代邁向神人時代」，新文明的三大主題，從解決「戰爭、瘟疫、糧食」舊三大主題，正邁向神人時代的「幸福快樂、長生不老、變身為神」新三大主題。余海倫呼籲所有的「好人英雄和教育楷模」，大家團結起來，將此理念銘記於心，把「好人楷模的自己」變身為「神人自己」的自我超越，就是AI時代全人類都必需跨越的終身學習之路。除了個人的自我學習及自我超越，對於台灣人整體未來，就是集體再進化，放大到全球大格局、大視角，即可連結完成永續發展之道，變身為「護世神國：臺灣」，此乃臺灣祖先傳承的共同命運。

此外，幾位現場「好人楷模」的事蹟，包括今年榮獲好人好事終身典範獎的王陸海院士，這位前中國醫大副校長、前國衛院副院長、世界科學院院士，已蜚聲國際的生物科技大師，毅然返國奉獻給心愛的故鄉；87歲的前東海大學農學院院長施宗雄教授，則尚在奮力為全民健康奉獻；80歲的中華佛教比丘尼協進會理事長、慈明高中董事長常露法師更願意站出來作為晚輩的典範；還有中國醫大中醫部副院長高尚德，歷劫重生後再返身日以繼夜從事醫療、義診救人事業；郭耀泉里長的愛鄉愛土保護「千年樹王」，挺身為社區的驕傲堅守堡壘；種種感動激勵人心的事蹟，令人泫然。

感恩之歌響徹雲霄

主辦單位當晚特別精心規畫併辦「114年大臺中好人好事代表暨全國社會教育奉獻楷模親朋聯歡會」和「2025全國教育界歲末感恩音樂餐會」，由薩克斯風鐵肺之稱的胡笙開場，在余海倫理事長、立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、何欣純、廖偉翔、議員劉士州及多位議員代表、吳清基及楊朝祥兩位前教育部長、台中市政府副市長黃國榮、教育局長蔣偉民、客委會主委江俊龍等貴賓帶領「好人英雄、教育楷模」進場，隨即播放花蓮光復鄉救災後的「感恩之歌：天下無災難」，讓所有人的心都安定了下來。

最珍貴的是，主辦單位20年來都會準備神奇寶貝陪著退休校長進場，這種有趣的構想，往往勾串出大家純真的心靈，能夠跨越時空，心心相印，退休後的校長們得以其積累的教育智識經驗，再做出人生更無私宏偉的貢獻。晚會最後，在胡笙大師薩克斯風的美妙音樂中互道珍重，期約明年攜帶更強大的「善良的力量+感恩的力量」相見，盼台灣這個善良島嶼更受到世界的珍惜與重視。