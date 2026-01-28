善行傳愛 高雄鳳山國中學生單車護身障長輩過馬路

（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市鳳山國中三年級學生江詠恩，昨天因以腳踏車護送身障者過馬路的義舉受到關注，他今天受到學校表揚，並說：「當時眼看就要紅燈了，很擔心他來不及過馬路被車撞到。」

網友昨天在社群媒體Threads上傳影片，畫面中1名學生牽著腳踏車陪同1名行動不便的長輩過馬路。影片在網路上引發熱烈討論，累積百萬次瀏覽，不少網友表示孩子的善行令人感動。

鳳山國中今天透過新聞稿表示，學生協助身障長者過馬路的影片在網路上引起熱烈迴響，短短數小時內累積數萬按讚與轉發，這份溫暖來自於對他人的同理與直覺，期盼這份善意能成為社會的漣漪。

江詠恩說：「很感謝當時路過的車輛都停下來等待我們。」當時他騎腳踏車經過，遠遠看到1名行動不便的阿伯正辛苦過馬路。「當時眼看就要紅燈了，但他還在路中間。那邊馬路很大、車子很多，我很擔心他的安全，怕他來不及過馬路會被車撞到。」

江詠恩表示，阿伯還關心他是否吃過午餐，並叮嚀他不要擔心。面對突如其來的網路討論，江詠恩說：「很驚訝」，甚至有補習班同學跑來告訴他「你紅啦！」

鳳山國中表示，看到影片的當下，師長們的第一個反應不是驚喜，而是深深的感動。這雖然只是過馬路的舉動，卻展現了孩子最純真、最柔軟的心地。這份溫暖的舉動傳回校園後，在師生間引起了極大的共鳴。

鳳山國中校長林季玲表示，看到學生能將課堂上學到的同理心轉化為實際行動去幫助他人，這份發自內心的體貼，是學校收到最珍貴的禮物，全校師生都以他為榮。

校方也感謝上傳影片的網友，「非常感謝那名隨手紀錄的路人，以及網路上幾萬名按讚的朋友。」這份紀錄讓善意被看見，也在社會傳遞溫暖。（編輯：黃世雅）1150128