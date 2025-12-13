喇叭聲引發街頭全武行！噴辣椒水、砸水瓶 火爆鬥毆畫面曝

高雄新興區出現全武行！原來是兩名駕駛因為喇叭聲引爆衝突，下車理論時，其中一人竟然噴辣椒水、砸水瓶惹怒對方，對方氣得動手痛毆，把人打倒在地、用腳猛踹，警方到場依社維法裁處，雙方也打算驗傷提告。

事發當時正處綠燈，男子開在混合車道，前面還有很多機車，後方的阿伯疑似是白牌車，因為載客、趕時間，不斷按喇叭，讓男子火都上來了，雙方下車理論。

兩人下車理論，隨後演變成全武行。圖／翻攝自社會事新聞影音

下車後兩人越吵越兇，隨後阿伯居然對男子噴辣椒水、砸水瓶，徹底惹怒對方，男子當下爆氣揮拳開打，邊打邊爆粗口，阿伯哪是男子對手，三兩下就被打倒在地。眼看阿伯倒地，男子還不肯停下，繼續出腳狂踹猛踹，讓旁人連忙上前阻止，拉開他們。

警方獲報到場，衝突才告一段落，但男子仍然怒火未消，也打算驗傷提告。另外2人鬥毆行為已觸法，警方依社會秩序維護法分別對兩人開罰，最高可罰1萬8千元。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※拒絕暴力 請撥打110

高雄／梁子玥、王超群 責任編輯／陳俊宇

