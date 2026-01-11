喇叭聲擾眠 男持斧上街揮舞

蔡姓男子手持斧頭及拐杖等利器在宜蘭市路口，不斷朝路過人車揮舞，警方獲報迅速逮捕。

（警方提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

宜蘭市東港路與黎明一路口十日下午出現一名手持斧頭及拐杖等利器男子，不斷朝向路過人車揮舞，附近民眾擔心發生意外，打電話報警，宜蘭警分局獲報後到場，將五十八歲的蔡姓男子帶回警所製作筆錄後、全案依違反社會秩序維護法裁處，最高可處三萬元罰鍰。

蔡男十日下午一時三十分出現在宜蘭市東港路與黎明一路口，右手拿斧頭、左手持拐杖、腳穿拖鞋邊走邊碎念，朝向路過的幾輛車不斷揮舞，作勢攻擊人車。過程全被行車記錄器錄下，貼臉書社群「男子會突然衝出來攻擊人，手拿利器」，請路過東港路往壯圍方向的人要注意安全。

廣告 廣告

附近民眾擔心路過人車無辜遭受攻擊，於是打電話向警方報案，宜蘭警分局火速逮派員到場並迅速將蔡男違反社維法裁處逮捕到案，並查扣蔡男攜帶的斧頭、拐杖。蔡男在警方偵訊時供稱，他被來往車輛人聲及喇叭聲，吵到睡不著，拿斧頭，拐杖想嚇嚇他們並沒有攻擊他人意圖。

警方表示，民眾若無正當理由，切勿攜帶有殺傷力器械，以免觸法，若在公共場所遇到持利器可疑人士，請撥一一０報案。