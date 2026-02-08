喇叭音響包裹沒綁好重摔 當事業者：調查中 加強宣導

新北市 / 綜合報導

新北市瑞芳區有一位宅配人員，因為沒有把車上的包裹綑綁固定好，停車時貨物直接摔在地上。當事貨主透露，裡面裝有喇叭音響，幸好檢查後沒有被摔壞，但宅配人員的行為，還是掀起爭議。而當事宅配公司對此回應，內部還在釐清調查中，會再加強內部人員宣導。

物流公司宅配駕駛，騎機車載著大包小包的貨物，停在新北市瑞芳區一戶住家前，車才剛好好上頭的包裹，就因為沒綁繩固定掉在地上，宅配人員用雙手撿起來後，直接往地上一摔，整個過程，都被收貨人鄰居家的監視器拍下。

廣告 廣告

當事貨主說：「(貨物)一個是毯子，啊另外一箱是有那個喇叭音響。」遭重摔的包裹內裝有影音設備，無故遭撞摔，當事貨主也表示，若沒看到畫面還真的不知道，記者VS.當事貨主說：「他(宅配公司)是說，如果檢查(貨物)有破損的話，跟他們反映，後面他們後續會再負責，(他也沒有告知你說有摔到就對了)對。」

雖然當事人表示，經檢查幸好商品都沒有損壞，但宅配人員的行為掀起輿論爭議，民眾說：「我覺得滿誇張，因為這樣子的話，駕駛也危險啊，然後如果又剛好掉在路邊，啊如果被車子撞到也很危險。」

新北市瑞芳警分局瑞芳派出所長林昆秀說：「如果違反，將依道路交通(管理)處罰條例第31條1項1款，處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰款。」根據法規機車載貨時，要穩固捆紮，高度寬度和長度，都有明文規定，至於固定方式，不只要用彈力繩，還得來回交叉以8字型纏繞，面對爭議續燒，當事宅配公司回應，內部還在釐清調查中，同時也會再加強內部人員宣導，避免類似情形再發生。

原始連結







更多華視新聞報導

颱風康芮來襲 新北瑞芳區九份道路落石坍方

全台第一！「山陀兒」龜速 新北瑞芳累積雨量逾325mm

豪雨狂炸瑞芳！ 巨石擊「圓山福德宮」 屋頂慘破大洞

