喉嚨吐出蟑螂腳！他麵吃一半崩潰 台南衛生局急稽查

台南市東區一間人氣麵食館爆發食安疑慮，消費者外帶餐點竟在食用過程中咬到兩隻完整的「大蟑螂腳」，事後店家道歉和退款，台南市政府衛生局獲報後已立即派員到場稽查。

網友PO出蟑螂腳畫面。（圖／threads@half__july網友授權提供）

該名網友在threads發文，公布店家菜單和蟑螂腳照片，提醒其他消費者「避雷」。他表示與同事外帶該店餐點時，一開始吃得津津有味，還稱讚同事很會挑店，沒想到吃到最後竟感受到異常口感，吐出來才發現是「蟑螂腳」。該名網友致電店家反映後，業者雖然立即道歉並退款，但給出的理由卻是「少做一碗，所以退你$75」，對於餐點中出現蟑螂腳一事疑似無正面回應。

廣告 廣告

貼文曝光後，引發其他網友熱議，有人問原PO「只有腳，那身體呢？」對此，原PO心有餘悸回應：「其實我也很困惑除了腳以外 其他（部位）去哪了！！」

針對此事件，台南市政府衛生局獲報後已立即派員到場稽查，若查出業者有衛生缺失且複查仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

延伸閱讀

郵局115年調漲集郵票品！多品項漲5元 郵資暫不漲

影/疑天冷猝死！七堵遊民陳屍土地公廟躺椅 嚇壞參拜民眾

全台「10大姓氏」佔一半人口 268種姓僅1人使用