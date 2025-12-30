喉嚨如刀割！錯飲碳酸氫鈉清潔液 強鹼恐致「液化性壞死」穿透組織





【NOW健康 辰蘊如／台中報導】50歲的林先生到連鎖茶飲店點一壺文人茶，店員熱心地幫他回沖熱水。然而才喝下第一口，林先生就感到喉嚨如刀割般疼痛，茶水嚐起來極度酸澀、完全無法入口，原來店員把正在清潔中、浸泡著碳酸氫鈉清潔液的保溫壺拿來使用。林先生與同行友人隨即被送往急診，喉嚨出現明顯的灼傷與腫脹，所幸經過治療後並無大礙。這樣的意外日前真實發生在台中某知名茶飲店，三名顧客因店員作業疏失而誤喝含有碳酸氫鈉與活氧酵素（過碳酸鈉）的清潔液，引發食安風波。



碳酸氫鈉物質 造成喉嚨傷害



碳酸氫鈉俗稱小蘇打，其化學性質屬於弱鹼性物質，在適量使用時廣泛應用於食品製作與居家清潔。急診醫學科呂慧君醫師表示此物質多用於清潔，且常搭配其他清潔成分如活氧酵素一起使用。鹼性物質依照鹼性的強弱，有可能對人體組織造成影響。當強鹼物質接觸到人體黏膜組織時會產生液化性壞死，這種化學反應能在短短數秒內穿透至深層組織，造成口腔、咽喉、食道甚至胃灼傷。

呂慧君醫師指出，強鹼物質造成的傷害往往在一分鐘內就已發生，且傷害程度比強酸更為嚴重。醫師提醒，誤飲強鹼物質後，可能面臨長期併發症風險，包括食道狹窄需要定期擴張治療，更嚴重的是這類傷害的長遠影響。



急診醫師教你 緊急處理原則



發現誤喝鹼性清潔劑的第一時間，最重要的是立即停止飲用並儘速就醫。呂慧君醫師特別強調，千萬不可催吐或進行洗胃，因為這些動作會讓原本已經受損的消化道更容易破裂，造成更嚴重的二次傷害。



許多人直覺想要大量喝水稀釋或用牛奶保護胃壁，但呂慧君醫師指出這樣做反而可能導致強鹼繼續流向十二指腸與小腸，擴大灼傷範圍；更不該嘗試用醋或檸檬汁等酸性物質來中和，因為酸鹼中和過程會產生高溫，對已受損的組織造成額外的熱傷害。正確的做法是在就醫時攜帶誤飲物品的容器或標籤，讓醫療人員能快速了解化學成分與濃度，並測試誤飲物品的酸鹼值，做出最適當的處置。



誤飲強鹼物質的患者送醫後通常會在病況穩定的24至48小時內安排胃鏡檢查，評估消化道受損程度。症狀較輕的患者可能只需觀察及支持性治療，但嚴重者可能需要禁食3至5天、插鼻胃管甚至面臨食道穿孔需要手術治療的情況。預防勝於治療，家中若使用寶特瓶或飲料瓶分裝清潔劑，務必明確標示內容物並放置於兒童無法取得之處，簡單的預防措施就能避免憾事發生。



