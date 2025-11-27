喉嚨異物感勿輕忽 北慈：遠離菸酒檳榔把握治療黃金期

（記者陳志仁／新北報導）48歲張先生長期抽菸、喝酒、嚼檳榔，年初喉嚨異物感與吞嚥不順，就醫檢查發現下咽部腫瘤，胃鏡檢查確診為第三期食道癌合併第四期下咽癌，並已有淋巴轉移；經化療、放療與免疫治療後，腫瘤明顯縮小，台北慈濟醫院洪嘉聰醫師以微創手術切除食道癌，術後生活品質獲維持。

圖／洪嘉聰醫師說，喉嚨不適應儘快就醫，避免菸、酒、檳榔，減少煙燻、香腸及過熱湯品等刺激，早期發現、早期治療。（台北慈濟醫院提供）

洪嘉聰醫師指出，食道長約25至30公分，上連咽喉、下接胃部，外層為肌肉，內層為鱗狀上皮細胞，食道癌分腺癌與鱗狀細胞癌，後者多由刺激物引起，常發生於中段，且約5%可能合併下咽癌；早期症狀不明顯，腫瘤擴大才會出現吞嚥困難、喉嚨異物感、聲音沙啞或體重下降，臨床數據顯示，早期存活率可達七至九成，晚期低於5%，早期發現治療關鍵。

洪嘉聰醫師表示，食道癌治療會依期別與病灶範圍調整方式，以手術切除為優先考量；傳統開胸手術需於胸腹開15至20公分大傷口，易併發肺炎，若合併下咽癌，可能得進一步施行全喉切除與永久氣切，造成語音、進食與呼吸功能的永久改變，微創手術則可透過胸腔鏡、腹腔鏡完成，僅需數個1至2公分小切口加頸部4至5公分切口，術後恢復快。

洪嘉聰醫師說，張先生案例中，經放療縮小腫瘤後，食道癌以微創手術切除，下咽癌則以藥物治療，避免全喉切除，維持術後生活品質，術後病人仍須注意滲漏、狹窄或復發風險，必要時接受擴張或化放療治療；喉嚨不適應儘快就醫，避免菸、酒、檳榔，減少煙燻、香腸及過熱湯品等刺激，早期發現、早期治療，才能把握黃金治療時機。

