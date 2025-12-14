喉嚨痛不一定是感冒！醫曝可透過「喝水」簡單測試

喉嚨痛是常見症狀，但並非每次都代表感冒來襲！對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，早晨起床時喉嚨疼痛，可透過簡單的「喝水測試」來判斷是否為感冒所致，若喝溫水後症狀明顯緩解，多半是乾燥或其他因素引起，若疼痛持續整天，則可能是病毒感染。

喉嚨痛是常見症狀，但並非每次都代表感冒來襲！

開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇在YouTube衛教影片中指出，非感冒引起的喉嚨痛，常見原因包括鼻塞過敏導致無法正常呼吸，只能張口睡覺；另外，打呼及睡眠呼吸中止症患者容易引發胃食道逆流，使喉嚨產生乾、酸、苦的不適感。這些症狀多可透過喝溫水獲得緩解。

針對非感冒引起的喉嚨痛，陳亮宇醫師建議，起床後先喝一杯溫熱的水或豆漿，能有效消除喉嚨乾燥疼痛感。對於晚上睡覺鼻塞、習慣張嘴呼吸的民眾，由於呼吸空氣未經鼻腔濕潤處理，容易導致喉嚨乾燥，應先解決鼻塞問題。而睡眠呼吸中止症患者則可透過減重、控制體態來改善夜間睡眠品質，進而緩解喉嚨不適。

針對非感冒引起的喉嚨痛，陳亮宇醫師建議，起床後先喝一杯溫熱的水或豆漿，能有效消除喉嚨乾燥疼痛感。

針對張嘴呼吸的問題，陳亮宇醫師指出，這在現今社會非常普遍，無論是鼻過敏、鼻塞或睡眠呼吸中止症都可能導致此情況。雖然有些人會使用「止鼾膠帶」訓練鼻子呼吸，降低張口睡覺頻率，但實際效果不佳，甚至可能影響睡眠品質。

