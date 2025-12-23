喉嚨痛別只喝水！醫曝5招神解方「吃冰」竟能止痛

近期氣溫驟降，上呼吸道感染病例明顯增加，喉嚨痛成為最常見的症狀之一。耳鼻喉科醫師張嘉峻在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」發文，提供民眾5項居家緩解方法。

第一招為調整飲食習慣。張嘉峻建議避開高溫及辛辣、油炸、過酸等刺激性食物，以免加重發炎反應。令人意外的是，在沒有嚴重咳嗽的前提下，少量冰品反而能發揮止痛效果，透過冰涼感暫時麻痺疼痛並緩解腫脹。同時應多攝取溫開水及清淡雞湯，保持喉嚨黏膜濕潤。

第二招是飲用無添加物的蜂蜜水。蜂蜜具備天然抗菌及潤喉功效，能在喉嚨黏膜形成保護層，有效舒緩刺激感。但醫師特別警告，一歲以下嬰兒絕對不可食用蜂蜜，否則有肉毒桿菌中毒風險。

第三招為使用喉嚨噴劑。市售噴劑多含局部麻醉或非類固醇消炎止痛成分，可快速緩解疼痛。使用時須遵照說明書指示，避免過度使用，並選擇合格且成分單純的產品。

第四招是溫鹽水漱口。將半茶匙鹽溶於一杯溫水中，仰頭深度漱喉後吐掉。溫鹽水能減少喉嚨發炎腫脹，同時清除附著的細菌與分泌物。

第五招則是維持室內適當濕度。乾燥空氣會加重夜間喉嚨痛，建議使用加濕器或在床邊放置一杯水，將濕度控制在40%至60%之間。

張嘉峻強調，雖然多數喉嚨痛源於病毒性感冒，但若出現三大危險徵兆必須立即就醫。包括高燒超過38.5度不退、頸部淋巴結明顯腫大，以及吞嚥困難到連吞口水都劇痛、呼吸急促、聲音含糊或出現喘鳴聲。

醫師指出，這些症狀可能代表扁桃腺炎或細菌感染，嚴重時會影響呼吸道安全。必須透過專業內視鏡檢查確認病灶，對症下藥才能加速康復。民眾切勿輕忽這些警訊，及早就醫才能避免病情惡化。

