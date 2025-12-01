喉嚨痛千萬別吃火鍋！醫揭「3大後果」：像吞刀片

生活中心／饒婉馨報導

近期台灣隨著冬季來臨，氣逐漸由涼轉冷，日夜溫差也逐漸變大，不少人會與朋友相揪吃薑母鴨、羊肉爐、火鍋等鍋物暖胃。有醫生指出，如果感冒喉嚨不舒服，建議先不要吃火鍋；若是真的忍不住，也需要注意以下3點，防止讓喉嚨痛更劇烈。





喉嚨痛千萬別吃火鍋恐遭罪？醫親揭「3大恐怖後果」：像傷口上撒鹽

熱熱的火鍋是大多數人在寒冷冬天時的用餐首選，但感冒時需更加注意幾點注意事項，以免吃了更痛苦。（示意圖／民視新聞網）

隨著季節逐漸從夏天轉為秋冬時，天氣也轉涼變冷，一不注意氣溫，就容易引發感冒症狀產生。許多人都喜歡在冬天去吃火鍋，不僅暖胃也暖身。有人提出疑問，若感冒的話能吃火鍋嗎？專業耳鼻喉科醫生對此說明影響關聯，並且貼心整理出3大原因、解方，還表示「喉嚨發炎時吃火鍋，就像在傷口灑鹽，恐怕越吃越痛」；建議：喉嚨痛時，請讓它好好休息。身體康復後，再痛快享用火鍋大餐吧！

專業醫生特別指出3點感冒時吃火鍋的影響，還貼心附上注意事項。（圖／翻攝自耳鼻喉科王曜院長臉書）

耳鼻喉科王醫師點出為何應該 在感冒時避免吃火鍋的三大原因 ：

1. 高溫食物：燙傷黏膜→ 火鍋湯與食材滾燙，過熱會讓已發炎的喉嚨黏膜二度受傷，延緩修復。建議食物溫度以溫和為主，絕不可貪燙。

2. 辛辣刺激：加重發炎→ 麻辣湯底、重口味醬料中的辣椒與香料，會強烈刺激黏膜，使喉嚨更加紅腫。這時候麻辣鍋就是「火上澆油」！應改以清淡飲食，給喉嚨休息的空間。

3. 油膩湯底：加重負擔→ 大骨湯、牛油鍋等高油脂湯底，消化耗能大，還可能刺激分泌痰液，讓喉嚨更不舒服。建議改吃清淡蔬果，好消化又能讓身體專注修復。

他也有針對感冒時真的忍不住想吃火鍋的民眾，給出3大建議：選清淡湯底：如清湯或蔬菜湯，避免麻辣與藥膳；務必吹涼再吃：食物撈起後先放涼到不燙口；多搭配蔬菜：補充維生素與纖維，有助恢復。





