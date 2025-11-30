喉嚨痛千萬別吃火鍋！醫曝「3大風險」：恐讓你越吃越痛

生活中心／張尚辰報導

王曜建議，喉嚨痛建議不要吃火鍋，以免加重發炎。（示意圖／資料照）

天氣越來越冷，火鍋是不少人暖胃的選擇之一。但如果感冒了還能吃火鍋嗎？耳鼻喉科醫師王曜建議，喉嚨痛建議不要吃火鍋，以免燙傷黏膜、加重發炎，油膩的湯底也可能加重喉嚨的負擔，若是真的忍不住，務必選擇清淡湯底，搭配蔬菜，吹涼後再吃。

王曜在臉書粉專中發文，指出若是在喉嚨發炎時吃火鍋，就好比在傷口上撒鹽，恐怕會越吃越痛。對此，王曜列出3點在感冒時應避開火鍋的原因，如下：

1.高溫食物：燙傷黏膜

火鍋湯與食材滾燙，過熱會讓已發炎的喉嚨黏膜二度受傷，延緩修復，建議食物溫度以溫和為主，絕不可貪燙。

2.辛辣刺激：加重發炎

麻辣湯底、重口味醬料中的辣椒與香料，會強烈刺激黏膜，使喉嚨更加紅腫，這時候麻辣鍋就是「火上澆油」！應改以清淡飲食，給喉嚨休息的空間。

3.油膩湯底：加重負擔

大骨湯、牛油鍋等高油脂湯底，消化耗能大，還可能刺激分泌痰液，讓喉嚨更不舒服，建議改吃清淡蔬果，好消化又能讓身體專注修復。

但如果真的非常想吃火鍋，王曜也分享3大原則，請民眾務必遵守，並建議，喉嚨痛時請讓它好好休息，待身體康復後，再痛快享用火鍋大餐，這才是最好的方法。

【原則一】

選清淡湯底：如清湯或蔬菜湯，避免麻辣與藥膳。

【原則二】

務必吹涼再吃：食物撈起後先放涼到不燙口。

【原則三】

多搭配蔬菜：補充維生素與纖維，有助於恢復。

