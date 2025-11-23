喉嚨痛吃火鍋如傷口灑鹽！高溫傷「喉嚨黏膜」恐加重病情
喉嚨痛期間應避免食用火鍋，以免加重症狀延緩復原。隨著氣溫下降，火鍋聚餐成為冬季熱門選擇，但對於正在感冒或喉嚨疼痛的患者，這類食物可能造成更嚴重的不適。
「喉嚨發炎時吃火鍋，就像在傷口灑鹽，恐怕越吃越痛。」桃園耳鼻喉科空軍醫師王曜表示，喉嚨痛時食用火鍋主要有三大風險因素需要注意。首先是高溫食物可能造成黏膜二次傷害，「火鍋湯與食材滾燙，過熱會讓已發炎的喉嚨黏膜二度受傷，延緩修復。」建議患者在喉嚨不適期間，應選擇溫和的食物溫度，避免過燙的食物刺激喉嚨。
第二個風險來自辛辣刺激性成分。王曜醫師指出：「麻辣湯底、重口味醬料中的辣椒與香料，會強烈刺激黏膜，使喉嚨更加紅腫。」他特別強調，此時食用麻辣鍋等同於「火上澆油」，會使喉嚨發炎情況更加惡化，應改以清淡飲食為主，給予喉嚨充分休息的環境。
第三個需要注意的是油膩湯底所造成的負擔。「大骨湯、牛油鍋等高油脂湯底，消化耗能大，還可能刺激分泌痰液，讓喉嚨更不舒服。」王曜醫師建議，喉嚨痛時應選擇清淡蔬果，既容易消化又能讓身體將能量集中於修復發炎組織。
對於仍想享用火鍋的患者，王曜醫師提供了三項折衷建議。「若真的忍不住，至少要選擇清淡湯底，如清湯或蔬菜湯，避免麻辣與藥膳。」其次，食物必須充分冷卻，「務必吹涼再吃，食物撈起後先放涼到不燙口。」最後，他建議多搭配蔬菜，「補充維生素與纖維，有助恢復。」
王曜醫師呼籲，喉嚨痛時應讓身體好好休息，待身體康復後再痛快享用火鍋大餐，以免因一時的口腹之慾而延誤病情恢復。
