喉嚨痛太難受！醫師親授「5大神招」立即見效 3警訊快就醫

生活中心／許智超報導

許多人如果出現喉嚨痛的狀況，都會想著「多喝水就會好」，但這樣無法有效舒緩症狀。對此，耳鼻喉科醫師張嘉峻就分享5招自救法，讓喉嚨不適獲得解救，他也提醒，多數喉嚨痛是病毒性感冒，但有些情況可能是扁桃腺炎、細菌感染，甚至會影響呼吸道，因此若出現3種狀況，請立即就醫。

張嘉峻醫師在臉書粉專「小峻醫師 張嘉峻」發文表示，面對喉嚨痛有5招能立即舒緩：

○溫涼飲食，必要時來點冰

首先避開高溫、刺激性食物（辣、炸、酸），這些會讓發炎更嚴重。如果沒有嚴重咳嗽，少量冰品反而是好幫手，冰涼感能暫時麻痺喉嚨痛感，緩解腫脹。此外，多喝溫開水、清淡的雞湯，保持喉嚨濕潤。

○喝一杯無添加物的蜂蜜水

蜂蜜具有天然的抗菌和潤喉效果，能覆蓋在喉嚨黏膜上，舒緩刺激，不過1歲以下的嬰兒絕對不能吃蜂蜜，有肉毒桿菌中毒的風險。

○使用喉嚨噴劑

市售噴劑常含局部麻醉或消炎止痛（NSAID）成分，是立即緩解疼痛的好幫手，但務必遵照仿單指示，不可過度使用，且選擇合格、成分單純的產品。

○溫鹽水漱口

將半茶匙鹽溶於一杯溫水，仰頭、深度漱喉後吐掉，溫鹽水能幫助減少喉嚨發炎腫脹，沖洗掉附著在喉嚨上的細菌與分泌物。

○維持房間濕度

晚上睡覺時，乾燥的空氣會加重喉嚨痛，建議使用加濕器，或在床邊放一杯水，將濕度維持在40至60%左右。

喉嚨痛原因複雜，張嘉峻強調，若出現超過38.5度的高燒不退，或伴隨頸部淋巴結明顯腫大、吞嚥疼痛難以忍受，連吞口水都非常困難、呼吸急促，聲音含糊不清或出現喘鳴聲等3種狀況，請立即就醫。

張嘉峻指出，多數喉嚨痛是病毒性感冒，但有些情況可能是扁桃腺炎、細菌感染，甚至會影響呼吸道，必須立即就醫檢查，需以專業內視鏡才能確認病灶、對症下藥才好得快。

