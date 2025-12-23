喉嚨痛怎麼辦？醫師教5招緩解不適 3警訊別拖延就醫

醫師張嘉峻分享五種喉嚨痛的舒緩辦法。（示意圖／Pexels）

冬季氣溫下降，民眾頻頻出現上呼吸道不適，其中又以咳嗽、流鼻水與吞嚥時劇痛的喉嚨痛最為常見。對此，耳鼻喉科醫師張嘉峻提出五項居家舒緩方法，協助患者減輕不適症狀。根據張嘉峻在其粉絲專頁《小峻醫師 張嘉峻》所發佈的衛教文章指出，從飲食調整、日常保濕到正確用藥，皆能有效緩解症狀。但他也強調，若症狀嚴重，必須及早就醫，排除更複雜的病因。

張醫師首先建議採取「溫涼飲食」，避免食用過熱或刺激性的食物，如辛辣、油炸與過酸的料理，以免加劇喉嚨炎症。若無激烈咳嗽問題，少量冰品反而能發揮鎮痛效果，暫時麻痺疼痛感。同時，多攝取溫開水及清湯，也有助於維持黏膜濕潤，減緩不適。

第二個方法是飲用「無添加蜂蜜水」。蜂蜜具備天然抗菌與潤喉功效，能在喉部形成保護膜，減少刺激。不過，張醫師提醒，蜂蜜不適合一歲以下嬰兒，以免引發肉毒桿菌中毒。

第三點為「使用喉嚨噴劑」。市售喉嚨噴劑多含局部麻醉或非類固醇抗發炎藥成分，可快速止痛。但使用上須依照藥品說明書指示，不可過量，以免反效果。

張嘉峻也提到，透過「溫鹽水漱口」能有效清潔咽喉，減少細菌與分泌物附著。他建議將半茶匙食鹽溶於溫水中，以仰頭方式深漱後吐掉，有助於減輕發炎與腫脹。

第五招則是「維持室內濕度」。他指出，乾燥空氣常使夜間喉嚨痛更加明顯，建議使用加濕器，或於床邊擺放一杯水，以維持濕度在40％至60％之間，降低乾燥引發的不適感。

不過，張嘉峻也提醒，若喉嚨痛伴隨高燒超過38.5°C、頸部淋巴腫脹、吞嚥明顯困難或呼吸急促、說話含糊等症狀，就需提高警覺。他表示，雖然大多數為病毒性感冒引起，但仍有可能是細菌感染或扁桃腺炎，甚至危及呼吸道安全。此時應立即就醫，經由內視鏡檢查確診病因，才能對症治療，加速康復。

