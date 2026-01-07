喉嚨痛照護大全 6大常見原因＋4招居家舒緩＋飲食禁忌





【NOW健康 編輯部／整理報導】喉嚨痛是許多人生活中經常遇到的不適症狀，常見原因包括感冒、流感或扁桃腺發炎。雖多半為輕微感染，但若沒有妥善處理就可能會症狀加劇。一般建議一旦出現喉嚨痛的情形，可以多休息、補充水分、保持口腔清潔，必要時還是需就醫接受診斷與治療。以下整理喉嚨痛相關的衛教知識，包括喉嚨痛可以吃什麼？喉嚨痛不能吃什麼？並分享喉嚨痛的舒緩秘訣，幫助民眾減輕不適。



喉嚨痛6大原因 逾8成由病毒感染所導致



喉嚨痛大多數是由感染所引起，超過85%的成人和兒童是由病毒感染導致，少部分則為細菌感染所致。喉嚨痛亦經常伴隨關節疼痛、頸部淋巴結腫大、發燒及頭痛等症狀，讓人感到極度不適，有時甚至連吞嚥口水都會感到疼痛難耐。其常見的原因包括感冒、流感、扁桃腺發炎等，有時甚至會同時出現多種病症。雖然多數情況屬於輕微感染，但處理不好可能就會導致病情加重。因此，及早找出真正的病因並對症處理，才是控制喉嚨痛的關鍵。

【原因1】病毒感染： 為喉嚨痛最常見的原因，包括感冒、流感、新冠肺炎、扁桃腺發炎等。通常會伴隨發燒、咳嗽、鼻塞或流鼻水等症狀，大多可隨病情好轉而自然痊癒。



【原因2】細菌感染： 如A型鏈球菌引起的鏈球菌性咽喉炎，症狀可能較嚴重，包括高燒、喉嚨劇痛、吞嚥困難，可能需使用抗生素治療。



【原因3】過敏反應： 花粉、塵蟎、動物毛等過敏源也可能引起喉嚨痛，並伴隨鼻水、打噴嚏、眼睛癢症狀。此外，鼻涕倒流也會刺激咽喉，引起發炎。



【原因4】刺激物： 吸入煙霧（如：香煙、二手煙）、空氣污染物或使用刺激性清潔劑，皆可損害喉嚨黏膜，造成不適。此外，長時間大聲說話或吼叫也會導致喉嚨不適。



【原因5】胃食道逆流： 胃酸逆流到食道甚至咽喉，可引起灼熱感、喉嚨痛、聲音沙啞，症狀常在夜間或吃完東西後加重。



【原因6】其他原因： 包括喉部腫瘤、聲帶結節或囊腫等。若喉嚨痛持續超過2週未見改善，應儘早就醫檢查排除嚴重疾病。



喉嚨痛時食慾不振 滑順、流質蛋白質幫助恢復體力



喉嚨痛時常伴隨食慾不振，此時營養補充十分重要。蛋白質可幫助恢復體力並提升身體免疫力。為避免刺激喉嚨，建議選擇容易吞嚥的食物，如：湯品、蒸蛋、果泥等，能有效舒緩喉嚨不適。



▸滑順食物： 選擇帶湯汁、勾芡或有黏液的食物，如：滑蛋、湯麵、秋葵、山藥等，較易吞嚥且不刺激喉嚨。



▸軟質食物： 果凍、布丁、蒸蛋、香蕉、木瓜等口感柔軟的食物，或將食材切細剁碎、煮軟後食用。



▸液態食物： 若有吞嚥困難的情形，建議可以喝稀飯、湯，或將蔬果、肉品打成果汁或肉泥，方便攝取營養。



▸冷食冷飲： 當咳嗽不嚴重時，冰淇淋、果汁等冷飲冷食有助刺激吞嚥反應，並稍微減緩喉嚨疼痛。



喉嚨痛口乾 生薑紅茶、蜂蜜綠茶可潤喉和抗發炎



喉嚨痛時常會感到口乾，保持喉嚨濕潤是緩解疼痛的關鍵。除了基本的水和溫水外，選擇具有潤喉、抗發炎或鎮痛效果的飲品，如：檸檬水、蜂蜜水、紅茶和綠茶，更能有效舒緩不適症狀。



▸水： 補充水分可保持喉嚨濕潤，緩解喉嚨痛症狀，並可沖淡濃痰，防止脫水。



▸溫水： 多喝溫水可幫助稀釋黏液，使其容易排出，加速黏液的清除。



▸檸檬水、蜂蜜水、紅茶、綠茶： 這些飲品含有維生生素C、兒茶素等成分，具抗氧化、抗發炎、鎮痛等效果，可緩解喉嚨疼痛。也可在紅茶內加入生薑、綠茶內添加蜂蜜或是蜂蜜水加薑等，效果更佳。



喉嚨痛飲食禁忌 辛辣、油炸、酒精、咖啡等皆不宜



想要加速緩解症狀，喉嚨痛時的飲食習慣也是關鍵之一。建議避免辛辣、酸性、油炸、過甜和乾硬的食物，因為這些食物都可能會刺激喉嚨黏膜；飲品的部分則應避免酒精、咖啡因和過燙的湯品和飲料。不適當的食物或飲品都會刺激喉嚨黏膜，導致發炎和加劇乾燥，讓痛感更加明顯。



▸辛辣與酸性食物： 辛辣或過酸的食物容易刺激食道黏膜，使發炎和疼痛加劇。



▸油炸食物： 油炸食品通常口感乾硬，容易刮傷受損的食道黏膜，增加疼痛感。此外，炸物容易產生自由基，可能加重身體的發炎反應。



▸乾燥且易鬆散的食物： 像是炒飯、餅乾、鳳梨酥等質地乾燥且易掉屑的食物，吞嚥功能不佳時容易嗆咳，建議避免食用。



▸過燙的食物： 剛煮熟或溫度過高的食物會刺激食道，加重發炎反應，建議放涼後再食用。



▸酒精、咖啡： 酒精與咖啡會刺激喉嚨黏膜，加劇喉嚨發炎。



▸熱飲： 熱飲會讓痛感加重。



至於喉嚨痛到底可不可以喝熱水？一般來說，喉嚨痛不建議喝過燙的熱水，因為熱水溫度過高可能刺激喉嚨黏膜，導致症狀加劇。建議可以喝冰水或常溫水，讓喉嚨保持濕潤，減輕痛感。



緩解喉嚨痛3類藥物 普拿疼可緩解不適但無法消炎



若喉嚨痛已嚴重到影響生活，可以服用藥物來緩解不適，常見的非類固醇消炎止痛藥（non-steroidal anti-inflammatory drugs，NSAIDs）或乙醯胺酚（acetaminophen）都能有效減輕症狀，且可在藥局自行購買。以下為常見藥物：



▸止痛藥： 非處方止痛藥如對乙醯氨酚或布洛芬（ibuprofenl），可以減輕疼痛和炎症。



▸含片／噴劑： 含片含有抗菌或麻醉成分的喉嚨含片，如：洛伐他定（lozenges），可以緩解疼痛和不適；噴劑則含有局部麻醉劑或抗菌成分，可以直接噴在喉嚨部位，減輕疼痛。部分口腔噴劑還可降低病菌數量，有效緩解症狀。



▸抗組胺藥： 若喉嚨痛由過敏引起，可以使用抗組胺藥，如：氯苯那敏（chlorpheniramine）或洛雷他定（loratadine）。



常見的普拿疼因為含有乙醯胺酚（acetaminophen），能有效緩解喉嚨不適與疼痛，但不具有消炎作用。因此，相較之下，非類固醇消炎止痛藥的止痛與消炎效果較強，但較容易刺激胃部，建議飯後服用，或視情況搭配胃藥使用。



4招居家方法快速舒緩喉嚨痛 喝水、潤喉、漱口和休息



喉嚨痛除了藥物治療外，也能透過簡單的居家護理來舒緩症狀，如：多喝水、使用鹽水漱口或適當休息，這些方法都有助於減輕不適，加快復原。



【方法1】多喝水： 多喝水能夠保持喉嚨濕潤、減少發炎，也有助身體對抗感染。



【方法2】喉嚨潤劑： 溫熱茶或蜂蜜水有助緩解不適。



【方法3】鹽水漱口： 用1茶匙食鹽溶於溫水漱口，有助於減輕喉嚨發炎與紅腫。



【方法4】聲帶休息： 應避免說話過多或大聲喧嘩，讓聲帶充分休息。



最後呼籲民眾若有喉嚨痛症狀，可以透過居家護理舒緩，如：多喝水、充足休息、溫鹽水漱口等，但若出現反覆發燒、喉嚨疼痛劇烈、吞嚥困難、講話聲音改變或呼吸困難等情形，仍需及早就醫接受診斷，以免延誤治療。（文章授權／優活健康網）



