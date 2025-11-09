喉嚨痛自己買抗生素吃！陸男喉嚨竟「布滿雪花」嚇呆醫師

大陸浙江省寧波市一名36歲男子，日前因喉嚨痛自行買藥服用抗生素治療，不料症狀非但未改善，反而愈發嚴重，經醫院檢查發現，其咽喉內壁覆蓋一層白茫茫的「雪花」，確診為真菌性咽喉炎。

張男的咽喉布滿白色斑點，宛如雪花。（圖/翻攝新浪微博）

《都市快報》報導，這名張姓男子從事銷售工作，平日工作繁忙、經常熬夜與出差，約1個月前他出現喉嚨痛，以為只是「上火」或「發炎」，於是自行購買抗生素服用，希望「消消炎」。豈料症狀不僅未見好轉，反而出現吞嚥不適、喉嚨灼熱等情況。

醫師使用喉鏡檢查後赫然發現，張男的咽喉後壁布滿白色斑點，「就像覆上一層雪花」，進一步化驗顯示，病原體為白色念珠菌，並非一般細菌感染。醫師表示，「抗生素雖能殺死致病菌，但它不分青紅皂白，會把口腔和咽喉內的『好菌』與『壞菌』一併消滅，這就給白色念珠菌提供了生長空間。」

醫師指出，長期熬夜、壓力大等生活習慣，也會導致免疫力下降，「在多重因素作用下，真菌感染便趁虛而入，最終引發真菌性咽喉炎。」醫師提醒民眾，抗生素主要針對細菌感染，對病毒性或真菌性疾病無效，「若自行用藥不當，反而可能導致菌群失衡，讓病情更複雜。」

他建議，若出現喉嚨痛、發熱、吞嚥困難等症狀，應及時前往醫院就診，切勿盲目服用抗生素。

