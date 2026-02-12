喉嚨痛、吞嚥卡卡注意！55歲男3期下咽癌 免疫治療搭配手術相助

探照燈影片年度最感人鉅獻《日租家庭》，將於明天2月13日農曆新年開春第一檔全台大銀幕感動上映！上週搶先口碑場引發觀影熱潮，影評與觀眾口碑爆棚。奧斯卡影帝布蘭登費雪在新作中大秀他的演技維度，以出租服務上演新郎倌、人父、記者及摯友等多重角色，精準掌握出每一個人設的特質，深受影迷及影評喜愛！ 最令觀眾驚喜的，莫過於布蘭登費雪與童星香農戈爾曼的互動。兩人扮成超萌的貓貓Cosplay服裝上街參加祭典，既可愛又溫馨。當失去雙親的布蘭登費雪被小女孩問及是否有家人時，他機智且溫柔地回答：「現在我有你。」小女孩隨即與他交換電話，並傳送可愛貓貓動態，並天真地說：「這樣我就能傳簡訊給你，你就不會孤單了。」純真無邪的演出讓觀眾淚崩，深感本片是「冬日裡最溫暖的一道光」。 上週口碑場結束後，社群平台上推薦好評如潮。網友紛紛大讚：「劇情、角色、音樂，都令人非常享受，是今年最療癒的電影！」「情緒湧出，眼眶泛淚，這就是我們需要的溫情。」「布蘭登費雪再次證明了他溫柔演出的力量，絕對是他的又一溫馨鉅作！」國際媒體也盛讚本片結合了爆笑與催淚的元素，以獨特的「租賃親情」視角探討人與人之間的連結。這部在寒冬中帶來暖流的年度佳作，絕對是今年農曆春節檔期不容錯過的觀影首選。 以現代東京為背景，《日租家庭》講述一位長年在日本打拼的美籍演員（布蘭登費雪 飾），但他的星運一直無法突破，直到一個特別的工作找上他，為一家「日租家庭」機構服務，運用他多年的表演功力，將舞台從螢光幕上搬到真實生活中。各種千奇百怪的角色都讓他經歷過，為的只是去彌補別人家庭的缺口，但隨著他逐漸融入客戶的生活，他也開始建立起真摯的情感聯繫，模糊了表演與真實之間的界線。面對這份工作背後的道德複雜性的同時，也讓他重新找回了人生的意義、歸屬感，以及人與人之間細膩而靜謐的美好連結。 上映日期：2026-02-13

