「喉嚨痛」竟確診4種癌症！醫：3惡習是幫兇
身體有異狀真的要注意！一名身體健壯的阿伯因「喉嚨痛」竟然揪出「4種癌症」，耳鼻喉科醫師對此示警「3種惡習是危害健康的幫兇」！
喉嚨痛確診4種癌症？
耳鼻喉科醫師陳亮宇透過臉書粉專「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診」分享罕見病例，指出一名阿伯身體看似健壯，平時也有運動習慣，但長期「菸」、「酒」和「檳榔」3種惡習不離身，可能成為誘發癌症的幫兇，導致一次確診舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌4種癌症。陳醫師也分享，所幸阿伯在配合醫師治療後，癌症得到控制、逐漸恢復健康。他也提醒，喉嚨與頸部感覺「怪怪的」，一定要到盡早到耳鼻喉科進行專業鼻咽內視鏡檢查，以及透過精密頸部超音波查找病因，呼籲大家切勿輕忽壞習慣對身體的影響，以及身體發出警訊，及早就醫才能及早發現治療。
少抽1支菸不影響健康？
衛福部衛教資訊指出，吸菸會增加罹患「心臟病與中風」的危險，中華民國心臟學會也曾指出，不要以為每天少吸一點菸就不會影響健康，研究發現，就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病機率比不吸菸的人增加50%（男性48%、女性57%）、中風的機率更增加超過20%（男性25%、女性31%）。
國健署也曾根據美國CDC研究資料，香菸煙霧產生的毒素，會削弱人體免疫系統，使其更難殺死癌細胞，其毒物可能會破壞或改變細胞的DNA，並抑制人體正常生長和功能，當DNA受損時，細胞可能開始失控生長並產生癌症腫瘤，增加至少14種癌症的風險，可能直接引發的癌症包括肺癌、口腔癌、咽頭癌、喉頭癌、膀胱癌、食道癌，而間接可引發的癌症包含頸癌、血癌（骨髓性白血病）、胃癌、肝癌、腎臟癌、胰臟癌、大腸癌、子宮頸癌等，無論女性生殖能力（荷爾蒙代謝改變），而男性也有可能會有精液品質變差、出現陽痿等症狀。
檳榔沒添加物也會致癌？
衛福部引用國際癌症研究中心（IARC）研究證實，「檳榔子」是第一類致癌物，即使不加添加物，也會致癌！市面上販售的檳榔(如：菁仔、包葉、雙子星等)，通常是以檳榔子包夾荖花、荖葉、石灰及其他添加物製成。
許多人認為檳榔只要不加紅、白灰或其他配料就不會致癌，然而不是天然的就一定無害，檳榔子本身含有檳榔鹼、檳榔素等致癌成分，被發現可直接造成牙周組織的破壞並抑制癒合反應。嚼檳榔還恐導致牙齦出血、口臭、口腔黏膜灼熱感及口腔潰瘍、無法張口、吞嚥困難等。檳榔粗纖維摩擦口腔黏膜，加上檳榔汁液中致癌物成分的刺激進而癌化形成口腔癌。吃檳榔也會干擾脂肪及葡萄糖代謝，導致或加重高脂血症、第II型糖尿病和代謝症候群等。
衛福部提醒「口腔癌是最容易預防」、「最容易發現的癌症」，國民健康署補助30歲以上有吸菸或嚼檳榔習慣的民眾，每2年1次口腔黏膜檢查，若提早找出癌前病變，也能加以治療或阻斷癌症發生的機會。
「酒精不耐症」導致罹癌機率升高？
衛福部引用國際癌症研究署的研究內容，指出喝酒所產生的乙醛為一級致癌物。國家衛生研究院癌症研究所口腔癌研究員也表示「喝酒頻率及飲酒量與頭頸癌的罹癌風險呈現正相關」、有喝酒的人需要戒酒超過十年，才能將罹患頭頸癌的可能風險降到與從未飲酒者相同。
其他國際研究則發現，除了頭頸癌之外，喝酒同時也會增加罹患其他癌症的風險，包括食道癌、肝癌、大腸癌及乳癌，且由於台灣飲酒人口及飲酒量持續增加，加上約一半的民眾缺乏完整乙醛去氫酶功能（酒精不耐症），也是導致罹癌機率升高的原因之一，呼籲大家重視喝酒可能帶來的健康危害，注意身體狀況為健康把關。
